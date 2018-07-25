Как дороги могут выиграть или проиграть войну с Россией

По мере роста возможностей России в Восточной Европе лучшим сдерживающим фактором в отношении геополитических амбиций Владимира Путина может быть не большее количество танков и ракет, а новые дороги, которые способны обеспечить передвижение тяжелых гражданских транспортных средств. Это могло бы решить большую проблему для НАТО , которая заключается в невозможности быстро получить в свое распоряжение транспортные средства и наладить поставки.

Дороги выигрывают войну

Стратегический вызов, стоящий перед НАТО, легко разглядеть, но трудно с ним справиться. Альянс основан на коллективной обороне, где каждый член должен помогать другому в случае появления на его территории российских военизированных формирований или танков. Но быстрое перемещение войск и техники, достаточное, чтобы сорвать российскую агрессию, возможно, неосуществимо, и главная проблема здесь — европейские дороги.

Многие дороги не справляются с весом большегрузных транспортных средств, перевозящих танки и тяжелую артиллерию на передовую. Правила ограничивают веса, разрешенные в различных европейских странах. Кроме того, многие европейские туннели и мосты слишком узки для широких транспортных средств. Новые страны Прибалтики никогда по-настоящему не были интегрированы в наземную логистику организации. Эти страны не могут применять одни и те же весовые правила, а их шоссе не смогут вместить и не справятся с перевозкой 60-тонных танков.

Временное решение для НАТО — погрузка танков в поезда. Но даже если железнодорожный транспорт будет выполнять львиную долю работы, большегрузные транспортные средства все равно нужны для доставки танков туда, где они необходимы. Кроме того, железнодорожные пути и станции являются неподвижными целями, и Россия, безусловно, имеет карту их расположения для возможного саботажа, кибератак и воздушных бомбардировок.

«В случае кризиса, — говорится в недавнем докладе Центра европейской политики, — большегрузные транспортные средства будут бесценны. Также в настоящее время их возможности исключительно ограничены. Необходимо принять дополнительные меры для обеспечения эффективного сдерживания; и максимизировать скорость укрепления НАТО».

Безусловно, это возвращение к холодной войне в Европе. Одним из наиболее активных сторонников возвращения мобильности НАТО является генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес , командовавший силами НАТО в Европе. В интервью в апреле этого года во время учений в Румынии, он сказал следующее:

«Что нужно сделать сейчас, так это улучшить инфраструктуру железных дорог, шоссе, чтобы остальные страны альянса могли сюда попасть. В конце прошлогодних учений «Сейбр Гардиан» у нас была военная техника, которая застряла в Румынии более чем на два месяца, пытаясь вернуться в Германию . Это сочетание возможностей и правил».

Военные НАТО тестируют возможности по перемещению техники в Прибалтику, чтобы быть ближе к России, и им не нравится то, что они там видят. Ходжес описывает, как экипаж большегрузного автомобиля армии США , приступивший к проведению такого испытания в прошлом году, пытался провезти танк по длинному мучительному маршруту. «Они перевезли его по Карпатам, из Польши до [авиабазы НАТО в Румынии] „Михаил Когэлничану“, — сказал он, — Это было очень, очень трудно».

Конечно, большие дороги не нужны, когда есть самолеты. Но номенклатура российского зенитного вооружения растет, и Москва не проявила стеснения, размещая его вблизи границ НАТО, особенно в своем анклаве в Калининграде . Следовательно, военное планирование НАТО не может предполагать, что альянс будет контролировать небо. Это, в свою очередь, означает, что транспортные самолеты не смогут доставлять грузы на аэродромы или сбрасывать их с воздуха, особенно в критические часы начала конфликта.

Рассмотрим Сувалкский коридор — узкий проход, который может оказаться под угрозой из-за быстрого продвижения России. «Район Сувалки находится в пределах досягаемости современных российских зенитных ракет, размещенных в Калининграде, поэтому в ходе моделирования боевых действий командование НАТО не решалось отправлять военные самолеты в этот район, — говорится в докладе Центра европейского политического анализа, — Это приводило к быстрому захвату Прибалтики».

Как это исправить

НАТО создало в Германии новое логистическое подразделение, целью которого является более быстрое перемещение войск по всей Европе. Его значение, безусловно, возрастет в следующем году, когда Европейская комиссия определит оптимальные маршруты для перемещения военного транспорта по всей Европе.

В докладе Центра европейского политического анализа говорится о еще более гибком планировании: «Союзники должны рассмотреть вопрос о возрождении программ времен холодной войны, которые субсидируют владельцев и операторов большегрузных автомобилей из частного сектора, при условии, что такие транспортные средства будут предоставлены вооруженным силам по мере необходимости. Эта модель может быть скорректирована в соответствии с требованиями сегодняшнего дня».

Что касается фактического ремонта дорог, здесь происходит словесная война между союзниками (также известная как дипломатия — прим. автора). Президент Трамп еще раз призвал партнеров по НАТО увеличить свои расходы на оборону, чтобы они соответствовали двум процентам от величины ВВП, чего они номинально должны достичь. Возможно, европейские страны могут лоббировать расходы на инфраструктуру в рамках своих обязательств.

Расходы на инфраструктуру можно легче продвигать на внутреннем фронте, хотя это также вполне обоснованно вносит дороги и мосты в список целей во время конфликта. Слова «двойного назначения» — это палка о двух концах.