Сотрудники центра соцобслуживания рассказали жителям Орлово-Давыдовского переулка о «Московском долголетии»

Сотрудники Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» 24 июля встретились с жителями дома 5 в Орлово-Давыдовском переулке и рассказали им о программе «Московское долголетие».

— Мы хотим максимально привлечь людей в проект. В нашем центре ведь работает много интересных секций и кружков. Мы пришли к жителям и провели презентацию. Очень многие откликнулись. Всего мы раздали 25 буклетов. Горожане сказали, что очень хотели бы заниматься в бассейне и в тренажерном зале, но пока, к сожалению, у нас такой возможности нет, — поделилась Марина Яшина , главный специалист по первичному приему граждан Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТЦСО.

Она добавила, что сотрудники центра регулярно проводят подобные презентации. Работники одеты в специальную форму: футболки, куртки со значками с логотипом «Московского долголетия».