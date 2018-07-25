Объекты на спортивной и детской площадках обновили в Красносельском районе

Во дворе возле двух домов Красносельского района на детских и спортивных площадках установили новые конструкции. Такой информацией 24 июля поделился сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Дмитрий Иванов

Объекты появились по следующим адресам: улица Малая Красносельская, дома 10/3 и 12.

— На площадках уложили новое покрытие, установили игровые комплексы и малые архитектурные формы, — проинформировал Дмитрий Иванов.

Он отметил, что по данным адресам проводят комплексное благоустройство, в рамках которого уже обновили газон, дорожное покрытие и заменили бортовой камень на тротуарах.