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Объекты на спортивной и детской площадках обновили в Красносельском районе
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Объекты на спортивной и детской площадках обновили в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Во дворе возле двух домов Красносельского района на детских и спортивных площадках установили новые конструкции. Такой информацией 24 июля поделился сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Дмитрий Иванов.
Объекты появились по следующим адресам: улица Малая Красносельская, дома 10/3 и 12.
— На площадках уложили новое покрытие, установили игровые комплексы и малые архитектурные формы, — проинформировал Дмитрий Иванов.
Он отметил, что по данным адресам проводят комплексное благоустройство, в рамках которого уже обновили газон, дорожное покрытие и заменили бортовой камень на тротуарах.
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