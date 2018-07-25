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Ремонт кровли дома в Студенецком переулке завершат до конца лета
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Ремонт кровли дома в Студенецком переулке завершат до конца лета 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Пресненском районе закончат ремонтировать кровлю дома 3 по Студенецкому переулку до конца лета 2018 года. Информация об этом стала известна 25 июля.
— На крыше здания приведут в порядок металлическое ограждение, а еще починят водостоки. В настоящее время основная часть ремонтных работ почти завершена, специалисты устраняют мелкие недочеты, — проинформировали в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник» Пресненского района.
Ожидается, что к сентябрю 2018 года объект будет сдан на проверку экспертной комиссии.
Сотрудники управляющей организации уточнили, что работы проходят в рамках программы капитального ремонта дома.
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