Ремонт кровли дома в Студенецком переулке завершат до конца лета

В Пресненском районе закончат ремонтировать кровлю дома 3 по Студенецкому переулку до конца лета 2018 года. Информация об этом стала известна 25 июля.

— На крыше здания приведут в порядок металлическое ограждение, а еще починят водостоки. В настоящее время основная часть ремонтных работ почти завершена, специалисты устраняют мелкие недочеты, — проинформировали в Государственном бюджетном учреждении «Жилищник» Пресненского района.

Ожидается, что к сентябрю 2018 года объект будет сдан на проверку экспертной комиссии.

Сотрудники управляющей организации уточнили, что работы проходят в рамках программы капитального ремонта дома.