Во дворе на Стартовой отремонтировали теннисный стол

О том, что его покрытие испортилось и нуждается в починке, сообщила жительница, написав обращение на портал «Наш город».

Через несколько дней коммунальщики выровняли и покрасили поверхность спортивного снаряда. Заявительница получила ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района.

«Нарушение устранено, проведены работы по замене покрытия теннисного стола», — написал Павел Литовченко

Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)