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Во дворе на Стартовой отремонтировали теннисный стол
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Во дворе на Стартовой отремонтировали теннисный стол 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
О том, что его покрытие испортилось и нуждается в починке, сообщила жительница, написав обращение на портал «Наш город».
Через несколько дней коммунальщики выровняли и покрасили поверхность спортивного снаряда. Заявительница получила ответ за подписью главы управы Лосиноостровского района.
«Нарушение устранено, проведены работы по замене покрытия теннисного стола», — написал Павел Литовченко.
Напомним, кроме портала «Наш город», сообщить о какой-либо проблеме во дворе можно в диспетчерскую по месту жительства либо написать письмо в электронную приемную управы по адресу yrlos@mos.ru. (иб)
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