Где и как можно помыть машину самому: как правильно выбрать место, ответственность за мытьё в неположенном месте

Хороший хозяин всегда тщательно следит за чистотой своего автомобиля, и наиболее привычным местом для автомойки являются специализированные станции, но некоторые предпочитают мыть свою машину собственноручно. Для этого существуют определённые правила, о них и поговорим в нашей статье.

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Когда необходимо мыть машину

Казалось бы, ответ на этот вопрос лежит на поверхности — как только машина перестала выглядеть чистой. И всё же определённые правила по этому поводу существуют.

Ситуация, при которой из-за облепившей кузов грязи становятся неразличимыми государственные номерные знаки впереди либо сзади машины, грозит владельцу уплатой штрафа. В России , например, его сумма составляет 500 рублей, в Украине — от 170 до 255 гривен.

Важно! Для привлечения к ответственности за грязные номера необходимо, чтобы информацию с них невозможно было считать полностью с расстояния 20 метров. Следует признать, что этот показатель является довольно субъективным, поэтому лучше, чтобы номера всегда были идеально чистыми.

Правильное соблюдение регулярности мойки авто необходимо также и для того, чтобы машина как можно дольше сохраняла хороший внешний вид и не нуждалась в дорогостоящем восстановлении кузова.

Владельцу следует знать, что:

Затяжные дожди и скопившаяся на дорогах грязь делают мытьё автомобиля бессмысленным, поскольку уже через несколько часов после мойки её эффект становится незаметным. И тем не менее проводить процедуру нужно, особенно это актуально для жителей больших городов, где вместе со снежной кашей, дорожной грязью и пылью на капот попадают промышленные выбросы, химические вещества, которыми обрабатывается дорожное покрытие против гололёда, и другие реагенты. Всё это разрушает лакокрасочное покрытие, а со временем запускает процесс коррозии кузова. Даже чистый снег, оседающий на боках авто, постепенно приводит к разрушению краски. То же касается обычной воды и конденсата. Поэтому в период повышенной влажности после мойки автомобиль особенно важно обрабатывать специальными препаратами, препятствующими задержке влаги. Такая предосторожность позволит мыть машину реже. Частые мойки для автомобиля не менее вредны, чем слишком редкие. С одной стороны, многие химикаты, которые при этом используются, не являются полностью безопасными с точки зрения всё той же сохранности краски. С другой стороны, неизбежно остающаяся после процедуры в щелях влага медленно разъедает кузов. Сократить количество моек следует в холодное времени года, поскольку не до конца удалённая вода имеет свойство замерзать и расширяться, что может повредить не только резиновые уплотнители на дверях, но и более важные детали (тросы, ремни, тормозные колодки, а также фары и даже радиатор). При температуре ниже –10° С автомобиль можно мыть только в закрытом помещении и затем оставлять его в тепле либо сразу садиться за руль, давая ему возможность хорошо прогреться, а оставшейся после мойки воде — полностью испариться. Важно, чтобы температура воды не была слишком контрастной по отношению к температуре воздуха — ледяная вода в тёплое время года так же недопустима, как горячая зимой. При невозможности соблюсти это правило мойку лучше отложить на более подходящее время.

Таким образом, автомобиль нужно мыть регулярно, но не слишком часто. Отклонение от этого правила как в одну, так и в другую сторону сокращает срок эксплуатации транспортного средства и увеличивает расходы на его содержание.

Узнайте, как правильно мыть машину.

Где можно самостоятельно мыть машину

Большинство автовладельцев не подозревают, что закон запрещает мыть машины не только у водоёмов и в общественных местах, но даже во дворе частного дома и на собственном дачном участке.

Главным образом запрет связан с химическими веществами, которые используются в процессе мойки и, стекая, загрязняют землю и грунтовые воды. Но, по закону, к водоёмам нельзя подъезжать на автомобиле ближе чем на 50 м, поэтому ополаскивание машины из речки без использования моющего средства всё равно является нарушением.

Поскольку закон предписывает мыть машину только «в специально оборудованном месте», а таким местом является исключительно специализированная автомойка, выходит, что возможности самостоятельно вымыть своё транспортное средство у автовладельца сегодня нет.

Единственный легальный способ это сделать — воспользоваться услугами автомоек с самообслуживанием, каковых в последнее время открывается всё больше.

Важно! Согласно действующим нормам, специализированные автомойки могут располагаться с таким расчётом, чтобы расстояние от них до ближайшего жилого дома составляло не менее 50 метров.

К сказанному остаётся лишь добавить, что факт отсутствия автомоек во многих населённых пунктах России ничего не меняет в описанных выше ограничениях.

Как правильно мыть машину

Мы уже выяснили, что лакокрасочное покрытие автомобиля может повредить не только грязь, но и неправильная мойка. К сожалению, даже специализированные автомойки не всегда соблюдают технологию очистки транспортного средства от грязи, а проводя эту процедуру самостоятельно, тем более сложно избежать грубых ошибок.

На автомойке

Приходится признать, что качество автомойки на станции с самообслуживанием всегда намного ниже, чем при обращении на профессиональную мойку.

Важно! Давление в моечных пистолетах на «самомойках» не очень высокое. В противном случае в руках непрофессионала такое устройство может стать серьёзной угрозой не только для автомобиля (повредить краску или сломать мелкие детали), но и для самого мойщика (струя воды под высоким давлением способна порезать, как нож).

Кроме того, поскольку плата за услуги на подобных станциях обычно берётся по времени, автолюбителям предлагают заведомо дешёвые моющие средства, вынуждая владельца тратить больше времени на процесс очистки и экономя при этом деньги на расходных материалах.

Поэтому, решив вымыть свой автомобиль на подобной мойке, следует руководствоваться следующими правилами:

выбирать станцию, где имеется возможность нанесения на кузов специальной пены и последующего, спустя несколько минут, её смывания, поскольку простое подмешивание моющего средства к подаваемой из пистолета воде даёт очень слабый эффект;пользоваться системой самообслуживания можно изредка, когда необходимо придать своему транспортному средству приятный вид, однако при этом стоит понимать, что очень сложно добиться абсолютно сухой и чистой поверхности кузова;учитывая заведомо низкое качество мытья, нет никакого смысла доплачивать за обработку машины воском или деминерализованной водой, — это пустая трата денег;лучше оплатить короткий двухминутный цикл, позволяющий очистить авто от видимой грязи либо снега, а также освежить авто после длительной стоянки;перед посещением станции полезно приобрести дорогой автомобильный шампунь, развести его в необходимой концентрации и обработать полученным раствором кузов, а на мойке, вооружившись пистолетом и заплатив за несколько минут его эксплуатации, смыть мыло вместе с грязью (можно купить два цикла — сначала полить машину водой, затем прерваться, чтобы обработать кузов самостоятельно приобретённым мыльным раствором и после этого снова включить пистолет для смыва).

Узнайте, каков порядок бесконтанкной мойки авто.

В любом случае время от времени авто необходимо загонять на профессиональную станцию для тщательной отмывки и последующей сушки.

Как помыть машину на мойке самообслуживания: видео

Самостоятельно

Поскольку многие автолюбители остаются приверженцами такого способа ухода за своим транспортным средством, некоторые советы приведём ниже.

Знаете ли вы? Удивительно, но в Германии , где производятся одни из лучших автомобилей в мире, нет автомоек в привычном для нас смысле этого слова: немцы моют свои авто сами. Конечно, для этого есть специально отведённые места — с автоматикой либо без таковой.

Выбор места

С определённой долей уверенности можно сказать, что попытка вымыть авто на территории оборудованного паркинга или гаражного кооператива не будет расценена как нарушение закона — при условии, что напольное покрытие на такой площадке исключает стекание мыльной воды на открытую почву.

Нормальных условий для работы подобный вариант не предусматривает, но если доступ к воде имеется, можно попробовать.

Ещё один вариант — мыть машину в собственном дворе, отгородившись от любопытных глаз забором. Это незаконно, но практически не наказуемо, поскольку проникнуть на частную территорию для фиксации нарушения правоохранительным органам будет затруднительно.

Выбирая место для мойки, нужно также учитывать, что оно не должно быть слишком солнечным: яркие лучи, освещая мокрый кузов, вызывают повреждение покрытия. Если затенённого участка найти не получается, работу следует отложить до захода солнца.

Средства ухода

Автомобильные шампуни для ручной и бесконтактной мойки имеют ряд существенных отличий, поэтому выбирать следует именно первый вариант средства. Они лучше пенятся и имеют нейтральную кислотность, что позволяет работать с ними без защитных перчаток.

Важно! Машину нельзя мыть с использованием обычной бытовой химии (хозяйственного мыла, средства для мытья посуды или для чистки керамических поверхностей, стирального порошка или шампуня для волос): такие средства ориентированы на удаление жира и органики и часто содержат абразивные материалы. При нанесении на кузов авто подобный состав может вызвать помутнение или же повреждение лакокрасочного покрытия.

Среди отличительных особенностей шампуней различных марок можно отметить наличие или отсутствие в них:

воска или силикона, обеспечивающего длительный водоотталкивающий эффект после процедуры;добавок, предупреждающих коррозию.

Консистенция хорошего автошампуня должна быть равномерной: любая взвесь или осадок — повод отказаться от покупки.

Изучите состав средства и инструкцию по его использованию. Для того чтобы грязь, машинное масло, остатки насекомых и прочие вещества, налипшие на кузов, быстро растворились и затем смылись без лишнего оттирания, в составе шампуня должны присутствовать поверхностно-активные вещества (сокращённо ПАВ).

Некоторые шампуни предполагают использование горячей воды, их лучше не покупать, поскольку зимой таким средством пользоваться нельзя, а хороший автошампунь стоит дорого и служит долго, поэтому нет смысла запасаться несколькими видами подобной продукции.

Знаете ли вы? Угон машины с автомойки входит в пятёрку наиболее распространённых способов завладения чужим транспортным средством. Интересно, что такой вариант подходит как для спланированной кражи, так и для обычного угона, когда мойщик решает прокатиться на чужой машине, причём по статистике подобные развлечения очень часто оканчиваются ДТП.

Помимо шампуня следует запастись необходимым оборудованием:

губкой с крупными порами;щёточкой с достаточно мягкой щетиной, чтобы не поцарапать покрытие;специальным шпателем с рабочей поверхностью из силикона;тряпками (требования к материалу — хорошая влагоёмкость и мягкость).

Для мытья кузова следует использовать одну тряпку, а для работы со стёклами и фарами — другую. Для окончательной сушки рекомендуется запастись специальной тряпочкой из микрофибры.

Пошаговое руководство мытья

Поверхностная мойка авто последовательно выглядит так:

Подготовительные мероприятия. Автомобиль перед началом мытья не должен быть разогретым, иначе, как и в случае с ярким освещением, слишком быстрое высыхание воды приведёт к замутнению лака и выцветанию краски.

Увлажнение кузова. Перед тем как обрабатывать кузов мыльным раствором, его обязательно нужно хорошо намочить. Влага начнёт растворять плёнку грязи и облегчит последующий процесс. Если машина перед мойкой всё же разогрелась (от эксплуатации или просто от нахождения на солнце), предварительный душ слегка охладит кузов и ослабит шок от контраста температур, предотвращая образование микроскопических трещин на лаке.

Предварительная обработка сильно загрязнённых участков. До включения в работу шампуня можно аккуратно обработать губкой наиболее грязные места. Оттирать плёнку ни в коем случае не нужно, следует всего лишь как можно лучше её размочить.

Нанесение шампуня. Делать это нужно сверху вниз, то есть с крыши к днищу (колёса на этом этапе не обрабатываем). Хорошенько смачиваем губку моющим средством и, не отжимая, намыливаем всю поверхность кузова. Давить на поверхность нельзя, движения должны быть очень нежными, а касание — едва заметным. В процессе обработки обязательно нужно как можно чаще смачивать губку в ведре с мыльным раствором, чтобы смыть с неё песок и мелкие частички грязи. Частая ошибка, допускаемая автолюбителями, — вылить на кузов оставшийся в ведре раствор. В таком случае все тяжёлые частички грязи, осевшие на дне ведра, возвращаются на поверхность кузова и в процессе вытирания образуют многочисленные царапины на нём.

Ополаскивание. Если есть шланг, а ещё лучше — бытовая минимойка, сделать это очень легко. В противном случае остаётся воспользоваться таким способом: наливать в ведро чистую воду и окатывать ею автомобиль. Затем хорошо вымытой губкой осторожно протираем те участки, на которых остались следы шампуня.

Мытьё дисков. Эту процедуру нужно проводить только после ополаскивания.

Мойка стёкол. Если на стёклах или фарах скопилось много грязи, можно дополнительно обработать их специальным средством для мытья стекла, в идеале — на основе спирта. При этом обязательно следует проследить, чтобы подобный состав не попал на кузов.

Сушка. Вооружившись силиконовым скребком либо влажной (обязательно) тряпочкой, удаляем с кузова лишнюю влагу. Как и в случае с нанесением шампуня, движемся от крыши к днищу. По мере намокания тряпки хорошо отжимаем её перед тем, как продолжить. Таким же образом удаляем воду со стёкол. Закончив наружную сушку, не забываем протереть внутренние поверхности дверей и багажника.

Полировка. Этот этап не является обязательным, но если специальное средство есть в наличии, воспользоваться им не помешает — это позволит сохранить эффект от мойки значительно дольше.

Обкатка. Прокатившись на только что вымытой машине несколько кварталов, можно избавиться от остатков влаги, которые скопились в труднодоступных для тряпки местах. Кроме того, в процессе обкатки полезно несколько раз резко нажать на педаль тормоза, чтобы прогреть и подсушить намокшие тормозные диски.

Как правильно мыть машину: видео

Какова ответственность за мытьё в неположенном месте

Прямой нормы, которая предусматривала бы ответственность за мытьё автомобиля в неположенном месте, в законодательстве нет. По этой причине большинство людей и пребывают в полной уверенности, что, совершая подобные действия, ничего не нарушают.

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Между тем, системный анализ огромного массива нормативных актов позволяет за одни и те же действия привлечь автолюбителя к ответственности не просто с разным размером штрафа, но даже неодинакового вида (например, в некоторых случаях речь может идти не об административном, а об уголовном наказании).

Приведём несколько примеров, для наглядности представив их в виде таблицы (за основу взято законодательство РФ, хотя в других странах бывшего СНГ ситуация схожая):

Место мойки автомобиляВозможная квалификацияИсточник (норма закона) Возможное наказаниеВ городской чертеНарушение санитарных правил и гигиенических нормСт. 6.3 КоАПШтраф от 100 до 500 рублейНарушение санитарных требований по эксплуатации зданий, сооружений, транспортаСт. 6.4 КоАПШтраф от 500 до 1000 рублейНа собственном земельном участке (дача, частный дом) Нецелевое использование земли, приведение земли в непригодное состояниеСт. 8.8 КоАПРазмер штрафа зависит от кадастровой стоимости участка, минимальный размер — 10000 рублейПорча земли (отравление, загрязнение вредными продуктами) Ст. 254 УКШтраф до 200000 рублей, исправительные работы до 2 летЗагрязнение или засорение подземных водСт. 250 УКШтраф до 80000 рублей, исправительные работы до 1 года, арест до 3 месяцевУ водоёмаНарушение режима прибрежной защитной полосы или водоохранной зоныСт. 8.42 КоАПШтраф от 3000 до 5000 рублейЗагрязнение или засорение поверхностных водСт. 250 УКШтраф до 80000 рублей, исправительные работы до 1 года, арест до 3 месяцев.

Собственноручная мойка машины всегда будет иметь своих поклонников, поскольку позволяет не только сэкономить время и средства, но и уделить своему авто максимальное внимание, вовремя обнаружить появляющиеся дефекты лакокрасочного покрытия и избежать неприятностей, связанных с действиями непрофессиональных или нерадивых мойщиков.

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Однако у такой процедуры есть и два существенных недостатка: невозможность достижения в кустарных условиях идеальной чистоты и сухости, а также ограниченный выбор мест, где можно мыть машину, не опасаясь быть привлечённым к юридической ответственности за подобные действия.