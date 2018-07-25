Власти Олонецкого района оштрафуют за нарушения закона в сфере закупок 

Фирма, выполнявшая работы по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления, не получала денег за работу.
Прокуратура Олонецкого района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В ходе проверки выявлен факт несвоевременной оплаты администрацией Олонецкого национального муниципального района контракта на выполнение работ по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления административных зданий.
В нарушение предусмотренных законом сроков не была произведена оплата услуг, оказанных юридическим лицом — субъектом малого предпринимательства.
По данному факту прокурор Олонецкого района вынес постановление о возбуждении в отношении и.о. главы администрации района дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
По результатам рассмотрения постановления прокурора Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия привлекло и.о. главы администрации района к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru