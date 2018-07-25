Ещё
Власти Олонецкого района оштрафуют за нарушения закона в сфере закупок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Олонецкого района оштрафуют за нарушения закона в сфере закупок 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Фирма, выполнявшая работы по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления, не получала денег за работу.
Прокуратура Олонецкого района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
В ходе проверки выявлен факт несвоевременной оплаты администрацией Олонецкого национального муниципального района контракта на выполнение работ по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления административных зданий.
В нарушение предусмотренных законом сроков не была произведена оплата услуг, оказанных юридическим лицом — субъектом малого предпринимательства.
По данному факту прокурор Олонецкого района вынес постановление о возбуждении в отношении и.о. главы администрации района дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).
По результатам рассмотрения постановления прокурора Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Карелия привлекло и.о. главы администрации района к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Постановление не вступило в законную силу.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Названа дата рассмотрения вопроса о референдуме по пенсионному возрасту Россиян заставят платить за защиту жилья от террористов Многодетная мама Наталья Водянова восхитила фанатов стройной фигурой в бикини
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след183
Крымский мост начал отделяться от Крыма584
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой244
Заявление Лолиты грозит международным скандалом294
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение