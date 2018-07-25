Власти Олонецкого района оштрафуют за нарушения закона в сфере закупок

Фирма, выполнявшая работы по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления, не получала денег за работу.

Прокуратура Олонецкого района проверила исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В ходе проверки выявлен факт несвоевременной оплаты администрацией Олонецкого национального муниципального района контракта на выполнение работ по гидравлическому испытанию и промывке систем отопления административных зданий.

В нарушение предусмотренных законом сроков не была произведена оплата услуг, оказанных юридическим лицом — субъектом малого предпринимательства.

По данному факту прокурор Олонецкого района вынес постановление о возбуждении в отношении и.о. главы администрации района дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд).

Постановление не вступило в законную силу.