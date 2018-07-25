Суд ЕС отказался признавать форму шоколадки Kit Kat товарным знаком 

БРЮССЕЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Европейский суд юстиции отказался признавать торговой маркой на территории Евросоюза оригинальную форму шоколадки Kit Kat из четырех секций после рассмотрения иска компании Nestle. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.
"Иск компании Nestle отклонен", — говорится в решении суда.
Суть вердикта заключается в том, что компания смогла доказать узнаваемость потребителями формы своих шоколадок лишь в 10 из 28 стран ЕС (включая Великобританию в обеих цифрах). В то же время жители Бельгии, Ирландии, Греции и Португалии не признают эту марку шоколада на основании только формы его плитки.
Рассмотрение этого дела длилось в обще сложности 12 лет. За этот период Nestle создала уже целый линейку плиток Kit Kat из другого числа секций.