Суд ЕС отказался признавать форму шоколадки Kit Kat товарным знаком

БРЮССЕЛЬ , 25 июля. / ТАСС /. Европейский суд юстиции отказался признавать торговой маркой на территории Евросоюза оригинальную форму шоколадки Kit Kat из четырех секций после рассмотрения иска компании Nestle. Об этом говорится в опубликованном в среду решении суда.

"Иск компании Nestle отклонен", — говорится в решении суда.

Ирландии, Греции и Суть вердикта заключается в том, что компания смогла доказать узнаваемость потребителями формы своих шоколадок лишь в 10 из 28 стран ЕС (включая Великобританию в обеих цифрах). В то же время жители Бельгии Португалии не признают эту марку шоколада на основании только формы его плитки.

Рассмотрение этого дела длилось в обще сложности 12 лет. За этот период Nestle создала уже целый линейку плиток Kit Kat из другого числа секций.