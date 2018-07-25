Кожемяко: Сахалинская область ждет притока квалифицированных специалистов

Начнем разговор, пожалуй, с главного: Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства моста между островом Сахалин и материковой частью страны. Что это даст области?

Олег Кожемяко : Прежде всего мост позволит удешевить доставки на остров, ведь сегодня до 30 процентов доходит «прибавка» к стоимости ввозимых материалов и всех комплектующих. Новый транспортный коридор даст и удешевление стоимости жизни островитянам, и снизит стоимость потребительской корзины. Паромная переправа Ванино Холмск осуществляет и грузовые, и пассажирские перевозки уже почти 45 лет, но из-за сложных погодных условий частенько возникают перебои. Да и растущие потребности Сахалина ни паром, ни авиация уже не могут удовлетворить. Конечно, мост дорогое удовольствие. Причем серьезные затраты планируются не столько по территории островного региона, сколько из Хабаровского края , где нужно будет пройти 500 километров пути непосредственно в районе БАМа. Он оживит эту магистраль. Кроме того, этот инфраструктурный проект важен не только региону, но и всей России , так как решит глобальную задачу пространственного развития. Не стоит забывать, что Сахалин — это остров пяти незамерзающих портов, которые дают возможность России прорубить еще одно окно в Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому мост позволит обеспечить доступ к незамерзающим, близко расположенным к странам АТР гаваням.

В прошлом году на третьем Восточном экономическом форуме была презентована территория опережающего развития — Курилы. Предполагалось, что на ней будет организован центр переработки рыбной продукции и морских биоресурсов. Год прошел, что сделано?

Олег Кожемяко: В начале сентября планируем запустить завод на Шикотане. Он будет перерабатывать до одной тысячи тонн продукции в сутки. Комплектующие подвезли, корпус готов, прибывает оборудование. Инвесторы торопятся, чтобы как можно быстрее начать переработку рыбы, которая уже подошла к острову. И люди будут обеспечены работой, а значит, изменится и социальная инфраструктура: строятся детские сады, школы, спорткомплексы, новое арендное жилье. У островитян появится уверенность в завтрашнем дне. Второй завод, в который вложился отечественный инвестор, тоже откроется на острове Шикотан. Он побольше, чем первый, думаю, что за два года его тоже построят. Сейчас там нулевой цикл — фундамент, заливка корпусов.

По прогнозам минэкономразвития региона, объем инвестиций в территории опережающего развития к 2025 году достигнет 65 миллиардов рублей. Из чего складываются эти цифры?

Олег Кожемяко: Только в каждый из этих заводов на Шикотане инвестируется примерно по полтора-два миллиарда рублей. По проектам ТОР «Южная» инвестиционный пакет составит порядка 16 миллиардов рублей, так как каждая животноводческая молочно-товарная ферма стоит три-пять миллиардов рублей. Там еще есть ряд проектов, которые реализованы частично. Плюс ТОР «Горный воздух». Всего же в совокупности по всем ТОРам будет выполнено более 30 инвестиционных проектов.

На какие работы в рамках развития ТОР регион делает особый упор?

Олег Кожемяко: На данном этапе задача региональных властей создать инженерную и дорожную инфраструктуру. Как только в этом году в спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» поставили три подъемника, сразу началось активное бронирование гостиницы, чего не наблюдалось в 2016 году. О своем желании инвестировать в комплекс объявили японцы, потом корейцы, да и наши инвесторы начали строить апарт-отели, хостелы. А всего-то нужно было нам вложиться в подъемники и приступить к строительству дорог. На Курилах для старта инвестпроектов достаточно было дать гарантию, что мы компенсируем расходы в важные объекты инфраструктуры, в том числе — объекты энергетики.

Такая же ситуация и в сельском хозяйстве, где прежде всего требуются дороги, электроподстанции, газ, вода, которыми мы должны обеспечить людей. Иначе ничего не будет. Ведь в Сахалинской области проживает всего 490 тысяч человек, и любой проект без поддержки государства будет не окупаем, мы попросту не найдем инвесторов, готовых потратить миллиарды.

Какая отдача от этих проектов на каждый вложенный рубль?

Олег Кожемяко: Это Сахалин, и здесь материковый принцип по количеству привлеченных инвестиций на каждый рубль попросту не работает. У нас другой подход. Пусть на каждый рубль будет два привлеченных, но это уже победа. Бывает, что по некоторым проектам соотношение вообще один к одному.

Островной регион находился в тяжелейших условиях, почти 30 лет здесь не было свежего мяса. Свинина стоила по 500-600 рублей и только на рынке привозная. Большая проблема была и с молоком. Мы производим порядка 28 тысяч тонн при норме 75 тысяч. В больницы, школы и детские сады поступало только сухое восстановленное молоко. Непросто было найти инвестора на эти проекты. Поэтому на первом этапе пришлось искать компании с опытом управления подобными комплексами, имеющими технологии и специалистов. Соотношение вложенных инвестиций в результате было одно к девяти, инвестор тратил только рубль, но при условии последующего выкупа всего проекта. Сахалинская область — специфичный регион, здесь следует учитывать много нюансов, в том числе отдаленность от материка, сезонную навигацию.

Накануне встречи мы зашли в популярную торговую сеть, чтобы найти на прилавках сахалинскую продукцию. В результате обнаружили только консервы с сайрой за 69,90 рубля за банку. Как это объяснить?

Олег Кожемяко: вежую рыбу, скорее всего, сложно будет достать, и она доступна далеко не для всех категорий населения. А замороженного минтая, камбалу, навагу, треску жители центральных регионов России легко, думаю, могут найти в магазинах. Все это добывается в промышленной зоне.

Если верить экспертам, выловленная на Дальнем Востоке рыба частично уходит в Китай . Так ли это?

Олег Кожемяко: На самом деле почти 70 процентов горбуши, выловленной на Камчатке, в Сахалинской области, частично в Магадане и Приморье, ориентировано на внутреннего потребителя. Она вся поступает на российский рынок. Часть действительно отправляется на переработку в Китай. Естественно, запретить бизнесу это делать мы не можем. Наши перерабатывающие мощности полностью задействованы.

Регион развивается и привлекает людей высокими зарплатами. Мы не собираемся быть закрытой территорией

Знаете, минтай в Москве стоит 300 рублей за килограмм.

Олег Кожемяко: Это больше вопрос к московским продавцам. У нас закупочная цена на минтай в пределах 80 рублей за килограмм, прибавьте сюда стоимость доставки 10-15 рублей. Тресковых всегда хватает, и цена на нее стабильная. А вот сайры стало мало в последние годы, и цена на нее взлетела в два раза. Почему она ушла? Это же не постоянный ресурс, также когда-то сельдь иваси ушла и через 35 лет вернулась. Вот и с сайрой сейчас похожая проблема. Поэтому многие прибрежные заводы, которые были специально установлены на Шикотане и Курилах, простаивали из-за отсутствия сырья. Но в этом году ждем в гости сайру. Сегодня уже подошла сардина, скумбрия.

Сахалинцы уезжают на большу землю?

Олег Кожемяко: До 2015 года отток населения из региона сохранялся. В последнее время сформировалась положительная динамика и по миграционному приросту, и по демографии. У нас рождаемость превышает смертность, а ежегодный миграционный приток составляет около двух с половиной тысяч человек.

Пряниками заманиваете?

Олег Кожемяко: Мы создаем такие условия, по которым человеку выгодно ехать. В регионе работает целый комплекс различных мер поддержки. Например, переехавшие из центральных регионов страны медработники получают подъемные и даже жилье. У нас ведь много проблем в системе здравоохранения, высокие показатели по заболеваемости систем органов кровообращения, органов дыхания, пищеварения, большой процент выявленных новообразований. Понимаем, что первичное звено не дорабатывает. Поэтому стараемся создать условия для притока квалифицированных кадров. При переезде гарантируем компенсационные выплаты медицинским работникам — до миллиона рублей. Например, фельдшеру можем предложить в качестве подъемных 340 тысяч рублей, а врачу — не только подъемные, но и квартиру. К тому же, по сравнению с материком, зарплата врачей и санитарок у нас значительно выше. И специалисты к нам потянулись, буквально за три-четыре года на остров приехало 640 медработников среднего звена и примерно 560 врачей. В результате сегодня регион имеет обеспеченность медперсоналом выше, чем в среднем по стране.

Но Управление МВД России по Сахалинской области констатирует: проблема мигрантов с каждым годом обостряется. Местное население даже начинает бояться того, что понаехавшие могут вытеснить коренных жителей.

Олег Кожемяко: По последним данным, в регионе было зарегистрировано 50 тысяч мигрантов. Они идут работать в те отрасли, куда местных жителей не заманишь. Это обслуживающие организации, коммунальное хозяйство, уборка территории. Среди мигрантов есть и врачи, и учителя, и представители инженерных специальностей. Важно контролировать, чтобы все эти граждане исполняли закон и не нарушали общественный порядок.

На самом деле не все так плохо. В регионе повышается рождаемость, увеличивается количество многодетных семей. И достаточно большой блок региональных законов дает неплохие льготы многодетным семьям. Это и нулевая ставка по ипотеке, дополнительно из бюджета доплачиваем по два миллиона рублей каждой такой семье на приобретение жилья. А если четыре ребенка, то предоставляем за счет регионального бюджета квартиру. Родителям с пятью детьми — покупаем еще и машину. Но чтобы претендовать на региональные льготы, необходимо прожить на Сахалине не менее 10 лет. Регион развивается и привлекает людей высокими зарплатами. Мы не собираемся быть закрытой территорией только из-за того, что кому-то не нравится поток мигрантов.

Южно-Сахалинске последнее время активно ведутся строительство и благоустройство. Но если отъехать чуть дальше на север, то населенные пункты радости не вызывают.

Олег Кожемяко: Очень сложно сразу по всему региону вести работу по благоустройству. Тем не менее мы это делаем. Вы знаете, в каких состояниях все это находилось? Все эти фасады домов, крыши, дороги, подъездные пути — это менять нужно и на это нужны огромные деньги. Поэтому приходится какие-то работы по благоустройству замедлять в Южно-Сахалинске, чтобы перенаправить средства в тот же Макаров или Смирных. Что касается градообразующих предприятий лесоперерабатывающего, целлюлозно-бумажного комплекса, мы пока в поисках выхода из сложившейся ситуации. Не так давно решили часть расходов на строительство деревянных индивидуальных домов жителям Сахалинской области компенсировать. А именно 50 процентов затрат. Хороший дом стоит 5 миллионов рублей, из них 2,5 миллиона заплатит за него государство. А предприятиям даем кредиты под 0,5 процента и возвращаем 50 процентов стоимости затрат на строительство производства.

Сахалинскую столицу в шутку называют «южно-фестивальском». В регионе проходит множество фестивалей, например, таких, как «Край света» и «Спасская башня на Сахалине». В чем секрет и зачем нужны эти фестивали вам?

Олег Кожемяко: Конечно, фестивали — это капиталоемкое мероприятие. Но мы же понимаем, что если у москвичей есть богатый выбор, в какой театр сходить, то у островных жителей его нет. Что мы на Дальнем Востоке должны всю культуру видеть только в центре страны или в телевизоре? Она должна прийти к нам. Мы можем рассказать о себе, а люди, которые вещают с экранов и столичных подмостков, должны знать, что такое Сахалин. И тогда местные жители не будут чувствовать себя вне общих ценностей и понимания, что они оторваны от жизни.

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Сахалинская область — это большая территория. Как вы решаете проблемы мусора, который скапливается на острове?

Олег Кожемяко: Мы приняли программу по строительству мусоросортировочных и подпрессовочных заводов, а также производств по переработке этих отходов. Каждый день люди пьют из пластмассовой тары разного объема, и все это остается на острове. Вы не можете себе представить, сколько пластиковых бутылок и колпачков от воды, кваса, пива, молока скопилось на Сахалине. Все это сбрасывается где-то в море, там плавает… Лет через 10-15 лет из-за этой тары мы можем подвсплыть. Мы недавно решением областного правительства приняли программу и теперь начнем финансирование строительства заводов, которые займутся переработкой этого пластика, чтобы хотя бы нового притока не было. Также необходимо постепенно заменить целлофановые пакеты на бумажные. Понимаем, что это недешево, но мы готовы пойти на переработку макулатуры, будем где-то субсидировать эти пакеты. А также заинтересовывать магазины, производить разовые пакеты, бумажную посуду. Глядишь, может потом и потянется туда лесопроизводство. На первом этапе это будет все-таки переработка, иначе мы просто потонем. Базироваться она будет в районе Корсакова, там уже есть полигоны, готовая площадка.