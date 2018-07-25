Приехавшие по безвизу иностранцы смогут остаться в Беларуси на 30 дней

День длиной в неделю станет приятным сюрпризом для иностранных гостей, прибывших по пятидневному безвизу в белорусскую столицу. Теперь зарубежные туристы смогут остаться в республике на срок до 30 дней, сообщил 25 июля начальник отдела МВД Вадим Заборонок на брифинге в пресс-центре БЕЛТА.

Жест доброй воли, как его успели окрестить местные обозреватели, заключается в том, что иностранцы, которые приехали по пятидневному безвизовому режиму и находятся в стране на момент вступления в силу указа от 24 июля о продлении безвиза, смогут легально находиться в РБ практически целый месяц.

Заборонок официально подтвердил через местные СМИ, что «проблем при выезде через аэропорт у гостей не возникнет». По его словам, сейчас это наиболее волнующий иностранцев вопрос, по этому поводу поступает большое количество обращений.

Он также обратил внимание на «бонус» при посещении страны. Срок нахождения без регистрации в ОВД для иностранцев продлен указом до десяти дней. Сейчас, как известно, находиться без регистрации можно не более пяти дней.

Игорь Фисенко. На важный внешнеполитический аспект указа обратил внимание и начальник консульского управления МИД Беларусь , по его словам, «становится все более удобной площадкой для проведения международных форумов и мероприятий, в том числе, и благодаря принятым на государственном уровне мерам по безвизовому посещению страны». Расширение безвизового срока пребывания иностранцев до 30 дней, полагают в МИД, «создает базовые предпосылки для активного развития туристической отрасли».

Как уже сообщал накануне «СОЮЗ», срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен до 30 суток при условии их въезда в страну и последующего выезда через государственную границу в Национальном аэропорту Минска . Соответствующий документ подписан Александром Лукашенко 24 июля.