Во дворе в 4-м Стрелецком проезде наполнили песочницу 

Во дворе дома № 13 в 4-м Стрелецком проезде привели в порядок песочницу. Ранее на портал «Наш город» с просьбой о добавлении песка обратился один из местных жителей.
После завершения работ об устранении проблемы отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова.
«Песок в песочнице обновлен, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в опубликованном на портале официальном сообщении.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти.
Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (мю)