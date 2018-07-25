Во дворе в 4-м Стрелецком проезде наполнили песочницу

Во дворе дома № 13 в 4-м Стрелецком проезде привели в порядок песочницу. Ранее на портал «Наш город» с просьбой о добавлении песка обратился один из местных жителей.

После завершения работ об устранении проблемы отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«Песок в песочнице обновлен, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в опубликованном на портале официальном сообщении.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия москвичей и органов исполнительной власти.

Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (мю)