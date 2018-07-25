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Заключенного Евгения Макарова пытали в двух ярославских колониях
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Заключенного Евгения Макарова пытали в двух ярославских колониях 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федотов отметил, что, несмотря на жестокость применяемых к заключенному ярославской колонии №1 Евгения Макарова, в последние месяцы за якобы имевшие место нарушения его наказывали выговорами.
«Этот самый Макаров подвергся избиению не только в колонии №1. Когда его перевели в колонию №8 в декабре прошлого года, он снова подвергся там избиению. Но если вы посмотрите динамику наказаний, то в последнее время, даже если он совершает те же самые нарушения, фиксируются те же самые нарушения, что были раньше — спал в неположенное время, обращался на «ты» и так далее, то взыскание — исключительно выговор», — приводит слова Федотова РИА Новости.
«ФедералПресс» напоминает, что 20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором предположительно 18 сотрудников ярославской колонии №1 издеваются над заключенным Евгением Макаровым. Отмечается, что инцидент попавший на запись, случился в июле прошлого года.
После того, как дело приобрело общественный резонанс, Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении шестерых сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий. Накануне суд арестовал на два месяца пятерых из них.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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