«Никаких проблем я не вижу»: жителям Соловков продают бензин только три часа в неделю

Пока что местным жителям можно купить только 26 литров бензина на руки по пятницам с 9 до 12 Хотя Соловки — настоящая туристическая мекка Архангельской области , она не лишена проблем, свойственным островным архипелагам. Бензин — одна из таких бед. С прошлой недели продажу бензина очень жестко ограничили — на самом острове осталось около пяти тысяч литров, рассказал глава сельского поселения Соловецкое Евгений Тютюков.

С прошлой недели жители и гости Соловков могут получить бензин только по пятницам. Но не весь день, а только с 9 до 12 часов. Причем не больше 26 литров на руки. Исправить ситуацию обещают в первой половине августа.

— У нас на данный момент осталось порядка пяти тысяч литров бензина. По информации генерального директора Архоблэнерго мне сказано, что где-то в первой половине августа необходимое количество будет завезено. Были еще технические проблемы с самим заправочным комплексом, была какая-то неисправность. И Архоблэнерго в последние года постоянно лихорадит. То гендиректора меняются, то ТГК-2 становятся управляющей компанией. Каждый год как в первый раз проходим этот вопрос болезненный, — рассказал Евгений Тютюков.

Взять оперативный комментарий у Архоблэнерго не удалось — человек, уполномоченный общаться с прессой, находится в командировке. Как пояснил глава Соловецкого со слов Архоблэнерго, такое неудобное для жителей время выдачи «связано с особенностями бухгалтерского обслуживания»

—На мой вопрос, нельзя ли передвинуть по просьбе жителей на послеобеденное время, мне было сказано, что большая сумма денежных средств, получается, на хранении, а у нас на Соловках Сбербанк тоже работает не каждый день, мягко говоря. Соответственно, им эти деньги надо сдавать в кассу. Мы от администрации поселка обратились к гендиректору Архоблэнерго с просьбой пересмотреть время выдачи, — сказал Евгений Тютюков.

Первым внимание на проблему обратил соловецкий блоггер и независимый гид Олег Кодола.

— Пока никаких проблем я не вижу. Просто очень много автотранспорта на острове находится коммерческого, который обслуживает туристов. А топливо всегда закупается в ориентире на местное население. В основном жалуются не жители, а блоггеры. Неудобства, скорее, не у жителей, а у тех, кто обслуживает туристов. Я им искренне сочувствую, потому что это бизнес, это деньги. Но я бы посоветовал им самим как-то озаботиться этим вопросом. Соловецкий музей, например, закупает себе запасы на весь год. МЧС как пример, гостиницы все, — сказал Евгений.

До прошлой пятницы бензин выдавался жителям в послеобеденное время два раза в неделю — во вторник и четверг. Проблемы с бензином остров испытывает каждый год.

— Объем поставок бензина формируется исходя из показателей последних годов, естественно, в сторону увеличения. Когда масштабные строительные работы ведутся, это один показатель, когда не ведутся, как в этом году, это другие объемы. Максимальное количество, по-моему, было порядка 125 тонн бензина 92-го в год. В этом году эта цифра будет меньше. Есть большая проблема, что бензин скупают в очень большом количестве, и хранят в ненадлежащих условиях, создавая опасность пожара. Закупают на запас бочками, кубиками, — рассказал Евгений.

Бензин — не единственная проблема на Соловках. Есть еще, например, взяточничество и монополия. В суд передано дело о бывшем директоре «Соловецкого функционального центра» Михаиле Магиде. Акционер Архречпорта попросил его помочь в установлении монополии на местных причалах, и заплатил ему 3,5 миллиона рублей. Кстати, именно в эту сумму обойдется региональному бюджету проведение православного форума, который состоится на Соловках.