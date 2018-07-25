Российская военная база в Армении пополнилась модернизированными пожарными машинами

В настоящее время пожарные расчеты на данных автомобилях совершенствуют навыки по ликвидации возгорания военной техники при совершении марша в составе колонн.

На российской военной базе в Армении введены в эксплуатацию модернизированные пожарные автомобили на базе КамАЗ-43118.

В ходе тактико-специального учения пожарные расчеты совершенствуют навыки по ликвидации возгорания военной техники при совершении марша с применением современных пожарных машин.

До 28 июля военнослужащие будут отрабатывать действия по обнаружению очагов условного возгорания в составе военных колонн, эвакуации пострадавших, оповещению о пожаре и взаимодействию с сотрудниками МЧС Армении.

Особенность учения военных пожарных при совершении личным составом соединения маршей в составе колонн и отработки им оборонительных и наступательных действий на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз — сухая жаркая погода с температурой окружающей среды до 40 градусов по Цельсию.

В тактическо-специальном учении в Закавказье принимают участие более 3 тыс. военнослужащих российской военной базы в Армении, задействовано около 500 единиц военной и специальной техники.