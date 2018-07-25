В общежитиях Тимирязевской академии обновят кухни

В восьми общежитиях, которые расположены на территории Тимирязевской академии, проходят работы по ремонту кухонь. В помещениях проводят отделку, устанавливают современную бытовую технику. Об этом рассказала представитель вуза Ирина Батуева

— Студенты, для которых общежитие становится родным домом на четыре года, а с учетом учебы в магистратуре на шесть лет, будут чувствовать себя комфортнее. Кроме того, приятная обстановка, несомненно, поднимет и уровень эстетического развития тимирязевцев, — поделилась Батуева.

Далее руководство студгородка продолжит планомерный ремонт мест общего пользования. (мю)