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В общежитиях Тимирязевской академии обновят кухни
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В общежитиях Тимирязевской академии обновят кухни 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В восьми общежитиях, которые расположены на территории Тимирязевской академии, проходят работы по ремонту кухонь. В помещениях проводят отделку, устанавливают современную бытовую технику. Об этом рассказала представитель вуза Ирина Батуева.
— Студенты, для которых общежитие становится родным домом на четыре года, а с учетом учебы в магистратуре на шесть лет, будут чувствовать себя комфортнее. Кроме того, приятная обстановка, несомненно, поднимет и уровень эстетического развития тимирязевцев, — поделилась Батуева.
Далее руководство студгородка продолжит планомерный ремонт мест общего пользования. (мю)
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