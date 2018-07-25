Засуха нанесла урон посевам арбузов и дынь

Фермеры Ровенского района считают, что они не дождутся в этом году большого урожая бахчи. Сначала долгая засуха, а потом тля нанесли урон посевам арбузов и дынь. Между тем на рынках и в магазинах Саратова давно ведется бойкая торговля полосатыми ягодами.

В Ровенском районе, «арбузном крае» Саратовской области , в этом году большого урожая полосатых ягод не ждут. Первые дожди после посева, то есть с середины апреля, пошли лишь в середине июля. До этого момента на поля не выпало ни капли.

При таких неблагоприятных погодных условиях в плюсе лишь те, кто заранее позаботился об искусственном поливе на посевных площадях, но таких единицы. У братьев Гавриловых несколько полей с дынями и арбузами. Часть на капельном орошении, а остальные угодья поливаются за счет естественной влаги.

«Удовольствие это дорогое, потому что для подачи воды необходима помпа на бензине, а сейчас цены на топливо сами знаете какие, — поделился фермер Дмитрий Гаврилов . — Однако разница в развитии растений на поливном и неполивном поле бросается в глаза. Ранний сорт уже поспеет в начале августа, а на грядках, где полив проводился только за счет осадков, выросли арбузы весом всего в несколько килограммов. Но кроме жары нас преследует другая беда. Скоро урожай снимать, а на растения набросились полчища тли».

По мнению фермера Николая Парамонова, этот год может стать если не провальным, то очень сложным для аграриев.

«Зерновых культур мы фактически лишились, — констатировал факт руководитель сельхозпредприятия. — Половина подсолнечника не взошло: все поле в проплешинах, просо и ячмень — одна солома стоит. Осталась одна надежда — на арбузы. Дождей нет с середины апреля. Парадокс, но мои посевные площади находятся в 14 километрах от Ровного. Так вот в райцентре дожди идут, а нас обходят стороной. Кроме того, сильный ветер, который наблюдался в отдельные дни июля, тоже негативно сказался на развитии растений».

Сейчас аграриев беспокоят не только капризы природы, но и закупочные цены на бахчу. В прошлом году они составляли от пяти до восьми рублей за килограмм. По мнению фермеров, это еще приличная денежная планка, потому что в прошлые годы сбывать полосатые ягоды приходилось за сущие копейки. Это при том, что с каждого килограмма товара перекупщики кладут себе в карман рубль.

«Как правило, к нам приезжают поставщики крупных сетевых магазинов, но они тоже работают как посредники, а не напрямую, — говорит Николай Парамонов. — Однажды мне один из этих умников предложил 500 тысяч рублей за весь собранный урожай с поля, хотя должен заплатить почти четыре миллиона рублей. Ведь только килограмм семян мне каждый год обходится в 2-4 тысячи рублей. Огромная проблема для меня и моих коллег найти сезонных рабочих». Парадоксально, в селах нет возможности трудоустроиться, но в то же время никто не хочет «горбатиться» под солнцем и пропалывать грядки от сорняков даже за приличные по сельским меркам деньги.

Медвежью услугу оказывают фермерам, которые занимаются производством бахчи, и продавцы, торгующие на рынке арбузами и дынями.

«Вы знаете, про то, как волгоградские и астраханские арбузы выдают за ровенские, мы уже анекдоты рассказываем, — смеется Николай Парамонов. — Однажды я подошел к продавцу торговой точки в Энгельсе , и она мне с улыбкой заявила, что весь товар у нее от местных сельхозтоваропроизводителей. А когда я попросил уточнить, из какого именно села привезли арбузы, продавщица замялась. Сейчас на рынках и в магазинах Саратова и области торгуют казахскими арбузами. Наши ровенские появятся не раньше середины августа».

Мало того, в традиционно арбузном районе сокращаются посевные площади под данную культуру. Возможно, виноваты в этом два последних урожайных года — на зерновые и подсолнечник. Таких обильных осадков в Заволжье как в позапрошлом и прошлом году давно не было.

«В основном под пшеницу посевные площади отдали крупные хозяйства, у которых есть возможность приобрести дорогостоящие комбайны и другую технику, — прокомментировал Алексей Князевский, заместитель главы администрации Ровенского района. — Возможно, не в пользу бахчевых — нестабильность закупочных цен и непостоянный спрос. Другое дело — пшеница, рожь, просо. В пределах нашего района находятся три элеватора. Так что проблем со сбытом нет, чего не скажешь о бахчевых. Те, кто в данном сегменте рынка работает не первый год, естественно, нашли постоянных клиентов и заключают договоры на поставку больших объемов продукции. А вот небольшим фермерским хозяйствам приходится непросто».