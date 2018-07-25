Суд не признал форму шоколадок KitKat торговой маркой ЕС

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Европейский суд не признал форму шоколадок KitKat, состоящих из четырех узких батончиков, торговой маркой Евросоюза после рассмотрения иска швейцарского производителя продуктов питания и напитков Nestle SA, сообщается в пресс-релизе суда.

"Суд отклонил апелляцию Nestle", — говорится в сообщении.

Как сообщается в релизе, ранее Nestle подала апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции 2016 года, согласно которому форма батончика, состоящая из четырех узких секций, не могла быть зарегистрирована как товарный знак ЕС, поскольку она не была известна в достаточном количестве государств-членов ЕС.

Нидерландах, Австрии, Финляндии, Швеции и Греции, Ирландии и Португалии. Хотя суд признал, что батончик из четырех частей узнаваем потребителями в десяти странах ЕС ( Дании , Германии, Испании , Франции, Италии Великобритании ), он не приобрел достаточную известность в Бельгии

"Таким образом, суд поддерживает решение Европейского суда общей юрисдикции, в котором он постановил, что наличие отличительного характера знака… должно распространяться на всей территории ЕС, а не только на ее значительной части", — сообщается в решении суда.

Ранее в прошлом году концерн Nestle SA проиграл суд в Великобритании о признании формы шоколадок KitKat, состоящих из четырех узких батончиков, торговой маркой. Апелляционный суд Великобритании посчитал, что форма шоколадной плитки не является основанием для регистрации товарного знака.

Впервые продукт из четырех батончиков, объединенных в одну плитку, был выпущен компанией Rowntree в Великобритании в 1935 году, он назывался Chocolate Crisp. Nestle приобрела Rowntree в 1998 году.