В Воронцовском парке обсудят активное развитие спортивной инфраструктуры

В ближайшее время на спортивной площадке около храма обсудят состояния волейбольной площадки между главной и южной аллеями; реконструируемую волейбольную площадку cо стороны улицы Академика Пилюгина; оборудование для воркаута и развитие спортивной инфраструктуры в целом. Рабочая встреча дирекции с жителями по этому вопросу состоится 26 июля в 9.30.

«Приглашаем к обсуждению всех желающих, в том числе членов общественных организаций, местных жителей и всех, кто имеет собственное мнение о том, как должно развиваться спортивное направление в Воронцовском парке», — сообщается на сайте парка.