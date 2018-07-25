Ещё
В Воронцовском парке обсудят активное развитие спортивной инфраструктуры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Воронцовском парке обсудят активное развитие спортивной инфраструктуры 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В ближайшее время на спортивной площадке около храма обсудят состояния волейбольной площадки между главной и южной аллеями; реконструируемую волейбольную площадку cо стороны улицы Академика Пилюгина; оборудование для воркаута и развитие спортивной инфраструктуры в целом. Рабочая встреча дирекции с жителями по этому вопросу состоится 26 июля в 9.30.
«Приглашаем к обсуждению всех желающих, в том числе членов общественных организаций, местных жителей и всех, кто имеет собственное мнение о том, как должно развиваться спортивное направление в Воронцовском парке», — сообщается на сайте парка.
Каховка: последние новости
Молодые парламентарии устроили день рисования на асфальте Центр экологии, краеведения и туризма провел природоохранную акцию в Битцевском лесопарке На 25 июля объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Путин не поделили Украину125
Крымский мост начал отделяться от Крыма617
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след190
Россиян спасут от увольнений96
Заявление Лолиты грозит международным скандалом307
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
01:36
Обнародованы грязные тайны Чикатило
Криминал Происшествия
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение