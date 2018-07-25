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В Жуковском предпринимателя привлекли к ответственности за продажу алкоголя без лицензии
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В Жуковском предпринимателя привлекли к ответственности за продажу алкоголя без лицензии 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Жуковском индивидуальный предприниматель торговал алкогольной продукцией, не имея соответствующей лицензии, его привлекли к административной ответственности, а продукцию конфисковали, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.
Прокуратура города Жуковский проверила соблюдение действующего законодательства при реализации алкогольной продукции на поднадзорной территории. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения закона в деятельности индивидуального предпринимателя, который осуществлял розничную продажу алкоголя в отсутствие лицензии.
«Прокуратура города возбудила в отношении предпринимателя административное дело по части 2 статьи 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). Рассмотрев административный материал, Арбитражный суд Московской области привлек коммерсанта к административной ответственности с конфискацией алкогольной продукции», — отмечается в сообщении.
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