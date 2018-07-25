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Dropbox ответил на обвинения в некорректном расшаривании данных
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Dropbox ответил на обвинения в некорректном расшаривании данных 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Проведенное экспертами Северо-Западного университета исследование показало, что Dropbox предоставил им доступ к данным проектов 400 000 пользователей из 1000 университетов за двухлетний период. Популярный файловый хостинг не признает свою вину, не совсем понимая, в чем заключаются претензии.
Dropbox в своем заявлении утверждает, что любая личная информация были анонимизирована, следовательно, исследователи не могли ее увидеть.
В этой ситуации сейчас не просто разобраться, однако у ученых подобная ситуация вызвала справедливое негодование, даже учитывая, что данные были анонимизированы. Некоторые из них обратились к Dropbox с соответствующими вопросами.
Авторы статьи утверждают, что в данном случае речь не идет о проблеме с конфиденциальностью данных.
«Прежде чем предоставлять исследователям данные, Dropbox анонимизировал их, сделав любую личную информацию неразборчивой».
Представители файлового хостинга описали эту ситуацию следующим образом:
«Исследование подпадает под действие нашей политики конфиденциальности, которая подразумевает, что Dropbox и его доверенные третьи стороны могут анализировать совместную деятельность для совершенствования нашего сервиса».
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