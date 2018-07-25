Dropbox ответил на обвинения в некорректном расшаривании данных

Проведенное экспертами Северо-Западного университета исследование показало, что Dropbox предоставил им доступ к данным проектов 400 000 пользователей из 1000 университетов за двухлетний период. Популярный файловый хостинг не признает свою вину, не совсем понимая, в чем заключаются претензии.

Dropbox в своем заявлении утверждает, что любая личная информация были анонимизирована, следовательно, исследователи не могли ее увидеть.

В этой ситуации сейчас не просто разобраться, однако у ученых подобная ситуация вызвала справедливое негодование, даже учитывая, что данные были анонимизированы. Некоторые из них обратились к Dropbox с соответствующими вопросами.

Авторы статьи утверждают, что в данном случае речь не идет о проблеме с конфиденциальностью данных.

«Прежде чем предоставлять исследователям данные, Dropbox анонимизировал их, сделав любую личную информацию неразборчивой».

Представители файлового хостинга описали эту ситуацию следующим образом:

«Исследование подпадает под действие нашей политики конфиденциальности, которая подразумевает, что Dropbox и его доверенные третьи стороны могут анализировать совместную деятельность для совершенствования нашего сервиса».