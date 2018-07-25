Ещё
Об изменениях в избирательном кодексе расскажут сотрудники центров «Мои документы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Об изменениях в избирательном кодексе расскажут сотрудники центров «Мои документы» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 час назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Сотрудники центров государственных услуг начали поквартирные обходы для информирования жителей о порядке участия в выборах и появившихся новациях с 25 июля.
Как сообщается на официальном сайте «Моих документов», руководство центров госуслуг заключило Соглашение с Мосгоризбиркомом, согласно которому создана группа из четырех тысяч сотрудников учреждений.
— Сегодня наши сотрудники начали поквартирные обходы по всем московским районам, в том числе и Южного административного округа, — подтвердила представитель пресс-службы «Моих документов» Екатерина Репина.
Это сделано для того, чтобы жители смогли лично узнать о правилах участия в предстоящих выборах Мэра и изменениях, которые появились. К ним относится и программа «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать за пределами столицы — в Подмосковье и близлежащих областях, а также на «дачных» избирательных участках.
Жители могут задать работникам центров возникшие вопросы о голосовании и получить информационные памятки и брошюры.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/25/43136/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Центр досуга и спорта «Энергия.RU» проведет соревнования по настольному теннису Город утопии за Мытной заставой можно будет увидеть на экскурсии проекта «Москва в деталях» Единое заявление более чем на 100 услуг теперь можно подать в «Моих документах»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след205
Крымский мост начал отделяться от Крыма590
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой247
Заявление Лолиты грозит международным скандалом296
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение