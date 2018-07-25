Об изменениях в избирательном кодексе расскажут сотрудники центров «Мои документы»

Сотрудники центров государственных услуг начали поквартирные обходы для информирования жителей о порядке участия в выборах и появившихся новациях с 25 июля.

Как сообщается на официальном сайте «Моих документов», руководство центров госуслуг заключило Соглашение с Мосгоризбиркомом, согласно которому создана группа из четырех тысяч сотрудников учреждений.

— Сегодня наши сотрудники начали поквартирные обходы по всем московским районам, в том числе и Южного административного округа, — подтвердила представитель пресс-службы «Моих документов» Екатерина Репина

Это сделано для того, чтобы жители смогли лично узнать о правилах участия в предстоящих выборах Мэра и изменениях, которые появились. К ним относится и программа «Мобильный избиратель», позволяющая голосовать за пределами столицы — в Подмосковье и близлежащих областях, а также на «дачных» избирательных участках.

Жители могут задать работникам центров возникшие вопросы о голосовании и получить информационные памятки и брошюры.

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/07/25/43136/