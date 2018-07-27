Дома и на даче: как и где можно проголосовать на выборах Мэра Москвы

Выборы Мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Где найти адрес ближайшего избирательного участка? Какие документы нужны, чтобы проголосовать прямо на даче? Mos.ru собрал всю актуальную информацию для тех, кто хочет проголосовать, но не может этого сделать по месту регистрации в Москве, кто не успеет вернуться в город к началу осени или не знает, где находится его избирательный участок.

Для тех, кто будет дома

Проголосовать на выборах Мэра Москва могут все жители старше 18 лет. Если вы голосуете по месту прописки, с собой нужно принести лишь паспорт.

Найти ближайший избирательный участок можно с помощью специальной формы на mos.ru. Узнать, где именно находится ваш избирательный участок, можно также по телефону: +7 (495) 777-77-77.

Все избирательные участки откроются 9 сентября в 08:00 и будут работать до 22:00.

В поисках избирательного участка

Более 18 тысяч предложений о размещении избирательных участков за пределами столицы направили москвичи в центры госуслуг, Мосгоризбирком и на портал mos.ru. Открывать участки жители столицы, которые часто отдыхают за пределами мегаполиса, предлагали в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях, а также в других регионах.

Узнать адрес ближайшего избирательного участка можно при помощи нового сервиса mos.ru. Достаточно выбрать на интерактивной карте ближайшую точку к вашему дому или даче и кликнуть по ней мышкой.

Голоса без границ

Принять участие в выборах Мэра Москвы, находясь за пределами столицы, москвичи могут впервые. Чтобы сделать это, нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно до 7 сентября (включительно) несколькими способами:

— онлайн на портале госуслуг (до 5 сентября);

— лично в любом московском центре госуслуг «Мои документы»;

— пригласив специалиста центра госуслуг. Для этого необходимо позвонить по телефону: +7 (495) 777-77-77. Специалист привезет заявление и поможет его правильно заполнить (услуга доступна только для тех, кто находится в Москве);

— лично в территориальной избирательной комиссии в Москве (до 5 сентября);

— в Калужской области подать заявление можно в любом центре госуслуг «Мои документы» Калужской области;

— в Тульской и Владимирской областях будут работать мобильные офисы центров госуслуг «Мои документы» Москвы. Их время работы можно узнать на информационных стендах возле дач и на сайте md.mos.ru.

В заявлении нужно указать избирательный участок, на котором вы хотите проголосовать.

С 29 августа это можно сделать в участковой избирательной комиссии, актуальные адреса появятся на сайте Мосгоризбиркома. В день голосования за пределами Москвы избирателям понадобится только паспорт.

А как еще можно проголосовать?

Если по состоянию здоровья 9 сентября вы не можете прийти на избирательный участок, проголосовать можно на дому. Члены участковой избирательной комиссии придут в день голосования по месту постоянной регистрации, если подать на избирательный участок заявление в свободной форме (письменно или устно). Сделать это можно с 29 августа по 9 сентября (до 16:00).

Важно: проголосовать за границей или онлайн не получится, бюллетень надо будет заполнить лично.

Все вопросы о том, как проголосовать на выборах Мэра, можно задать по телефонам

избирательной комиссии:

+7 (495) 777-77-77