Георгий Киртбая: «Синергия паевых вкладов и сельскохозяйственного бизнеса обеспечивает стабильный рост доходов для обеих сторон»

Георгий, расскажите про Ваш опыт и о том, как Вы пришли к созданию Потребительского общества национального развития? Я долгое время работал в крупных международных проектах, занимался импортными и экспортными поставками сельхозяйственной продукции в Россию

С 2012 года по 2017 год занимал должность Коммерческого директора крупнейшего экспортера в одном из государств Евразийского Экономического Таможенного Союза, развивал и налаживал международно-торговые отношения между странами. Наладил товарооборот между нашими странами в 10 млрд рублей в год.

Больше полугода назад я понял, насколько интересно будет создать Потребительское общество, которое позволит грамотно использовать ресурсы заинтересованных людей.

Всегда сталкивался с тем, что есть бизнесмены, нуждающиеся в дополнительных средствах, есть инвесторы, которые готовы вкладывать деньги, и есть люди, желающие сделать надежный и выгодный вклад и стабильно получать пассивный доход. При этом, те площадки, которые предлагает рынок сейчас, — не могут обеспечить равноправие участников, и не предлагают столь выгодных условий для пайщиков (клиентов).

На текущий момент процессы происходят в рамках неформальных договоренностей и не самыми быстрыми темпами. Не было такого предложения, брать займы у населения и вкладывать их в бизнес-сферу.

Исходя из этих реалий, я и пришел к созданию Потребительского общества национального развития.

Какую цель преследует Ваш кооператив?