Занятия фитнесом для пенсионеров проводятся в Бабушкинском парке

Занятия фитнесом для жителей старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие» — проводятся в Бабушкинском парке. Группы занимаются как на основной территории (ул. Менжинского, 6, стр. 3), так и в Джамгаровском парке, рассказал художественный руководитель ПКиО «Бабушкинский» Юрий Приходько.

— Занятия проводятся на тренажерах, — рассказал он. — Все упражнения адаптированы для пожилых и учитывают особенности возраста: исключены травмоопасные, основное внимание уделяется растяжке, правильному дыханию, инструкторы стараются подбирать нагрузку индивидуально для каждого.

Так, на основной территории группы занимаются по понедельникам и средам с 13.00 до 14.00, в Джамгаровском парке тренировки организованы по вторникам, четвергам и субботам с 8.00. Записаться в кружки «Московского долголетия» можно в центре соцобслуживания населения, его адрес — ул. Магаданская, д. 9. Для записи с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и соцкарту. (иб)