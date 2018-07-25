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Занятия фитнесом для пенсионеров проводятся в Бабушкинском парке
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Занятия фитнесом для пенсионеров проводятся в Бабушкинском парке 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Занятия фитнесом для жителей старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие» — проводятся в Бабушкинском парке. Группы занимаются как на основной территории (ул. Менжинского, 6, стр. 3), так и в Джамгаровском парке, рассказал художественный руководитель ПКиО «Бабушкинский» Юрий Приходько.
— Занятия проводятся на тренажерах, — рассказал он. — Все упражнения адаптированы для пожилых и учитывают особенности возраста: исключены травмоопасные, основное внимание уделяется растяжке, правильному дыханию, инструкторы стараются подбирать нагрузку индивидуально для каждого.
Так, на основной территории группы занимаются по понедельникам и средам с 13.00 до 14.00, в Джамгаровском парке тренировки организованы по вторникам, четвергам и субботам с 8.00. Записаться в кружки «Московского долголетия» можно в центре соцобслуживания населения, его адрес — ул. Магаданская, д. 9. Для записи с собой нужно взять паспорт, СНИЛС и соцкарту. (иб)
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