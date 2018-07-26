«Московское долголетие»: в парках столицы проходят тематические фестивали

Гимнастика в танце превращается в отдых. Час под любимые мелодии пролетает незаметно, не успевшие устать пенсионеры просят инструкторов продлить удовольствие. Танцплощадка Бабушкинского парка едва вместила всех участников флеш-моба в русском стиле, передает «ТВ Центр». Танцуя, они забывают о возрасте.

Тамаре Николаевне в августе исполнится 74, чего она и не скрывает. Учитель начальных классов и физкультуры и на пенсии — все время в движении. Каждый день, как на работу, ходит на занятия. Танцует всю жизнь — и, между прочим, кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Неподдельные эмоции — на площадке «Весёлые старты». Вышибалы, футбол, баскетбол, эстафета. Мальчишки бросают свои дела и с завистью наблюдают за ними, забравшись на забор.

"В этом проекте уходим от понятия пенсионер, пожилой человек — здесь люди демонстрируют свои возможности и творческие стремления, в парках демонстрируем уже достижения, демонстрация той физической подготовки, которой люди достигли в ходе ежедневных занятий", — рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Ольга Грачёва.

Бесплатные кружки и секции — йога, ритмика, скандинавская ходьба, английский язык, компьютерная грамотность. В проекте «Московское долголетие» уже принимают участие больше 115 тысяч человек. Здесь они могут реализовать то, о чём мечтали раньше, открыть в себе таланты и завести новых друзей.

Такие летние фестивали проходят во всех парках столицы. Впереди — танцевальный марафон в «Сокольниках», пленэры с известными художниками и арт-фестиваль.

Елена Сахно, Полина Кастрицкая, Александр Голубев, Максим Силаев, «ТВ Центр».