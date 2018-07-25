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Несколько услуг в «Моих документах» на Ленинградском шоссе теперь можно получить, заполнив одно заявление
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Несколько услуг в «Моих документах» на Ленинградском шоссе теперь можно получить, заполнив одно заявление 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В центре «Мои документы» на Ленинградском шоссе теперь можно подать единое комплексное заявление более чем на 100 услуг. Об этом сообщила представитель пресс-службы центров Екатерина Репина.
— Теперь при оформлении сразу многих документов заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров. Это никак не влияет на качество предоставления услуг и существенно экономит время горожан, — пояснила Репина.
Получить несколько услуг по одному запросу можно в случае возникновения сложной жизненной ситуации или при необходимости единовременно оформить различные документы. Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на день.
Напомним, что центр «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино находится по адресу: Ленинградское шоссе, 108. (еп)
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