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В совет директоров МС Банка Рус вошел Владимир Козинец из компании «Рольф»
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В совет директоров МС Банка Рус вошел Владимир Козинец из компании «Рольф» 

Банки.ру 1 час назад
МС Банк Рус обновил совет директоров: в состав наблюдательного органа в июле вошел Владимир Козинец. Об этом в кредитной организации сообщили в среду, 25 июля.
Как поясняется в релизе, назначение Владимира Козинца в совет директоров призвано поддержать стратегию банка по усилению позиций на рынке автомобильного кредитования и обслуживания дилеров.
В банке отмечают, что новый член совета директоров обладает обширным опытом и компетенциями в области финансов и автомобильных продаж. Козинец начал карьеру в ПриватБанке в департаментах стратегического планирования и внутреннего финансового анализа. Позже работал в централизованных казначействах ГМК «Норильский никель, ИФД „Капиталъ“, „Система Телеком“ (АФК „Система“). Занимался прогнозированием денежных потоков, управлением рисками, проведением платежей, организацией внутреннего и внешнего финансирования, финансовым анализом.
Последние 12 лет Владимир Козинец возглавляет казначейство ООО „Рольф“, где отвечает за организацию платежей, управление ликвидностью, финансирование и управление рисками. В позиции члена совета директоров банка Козинец сохранит за собой эту сферу ответственности, а также останется президентом Ассоциации корпоративных казначеев России, которым является с октября 2012 года, уточняется в сообщении финучреждения.
За первое полугодие 2018 года продажи автомобилей с использованием заемных средств МС Банка Рус выросли в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Размер кредитного портфеля банка на конец июня составил 15 млрд рублей, увеличившись на 119% по сравнению с первым полугодием 2017 года.
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