Ещё
«Залез на дерево и утонул» — пожарные пытались спасти кота с помощью брандспойта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Залез на дерево и утонул» — пожарные пытались спасти кота с помощью брандспойта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По словам местных жителей, кот забрался на дерево уже давно, едва ли не неделю назад. С тех пор не слазит, не смотря на все уговоры сердобольных людей: «Мы ее и кормом спуститься звали».
На помощь коту пришли пожарные и, осмотрев локацию, приняли решение — надо спасать. Развернули рукав и мощной струей из брандспойта окатили дерево, рассчитывая, что животное спрыгнет вниз, и проблема будет решена.
Упрямый кот не сдался и остался сидеть на дереве. Мокрый, голодный, но не побежденный.
"Залез на дерево и утонул" — шутят пользователи социальных сетей, посмотревшие видео с неудачным спасением кота. Другие выражают уверенность в том, что история закончится хорошо: «Поорет, проголодается и спустится».
Вести.Ru: последние новости
"Роскосмос": Кудрявцев арестован, Пайсон - свидетель Лавров и Помпео поговорили о Бутиной, КНДР и Сирии Нападение косаток на кита под Магаданом было снято на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след210
Крымский мост начал отделяться от Крыма592
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Россия пригрозила Грузии силой250
Заявление Лолиты грозит международным скандалом296
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение