Клуб каратэ-до сётокан школы № 1534 поучаствовал в спортивно-оздоровительных сборах

Всемирный Институт Сётокан отделения России провел очередные ежегодные спортивно-оздоровительные сборы по восточному боевому искусству каратэ-до на побережье Черного моря в г. Анапа

Московской области. В сборах приняли участие более 50-и воспитанников и их родителей из клубов Москвы

От школы № 1534 на сборы отправился клуб традиционного каратэ-до сётокан в составе 20 человек под руководством инструктора, педагога дополнительного образования Руслана Борисовича Резцова.

Ежедневные двухразовые тренировки и зарядки не только укрепили боевой дух и улучшили навыки воспитанников, но и позволили заложить базу подготовки для грядущих мероприятий предстоящего сезона.

Кроме спортивного совершенствования, дети занимались футболом, волейболом, пионерболом, настольным теннисом, творчеством, и многим другим. Почти ежедневно для ребят организовывали анимационные представления. Дети успели посетить аквапарк «Тики-так» и увидеть потрясающее представление дельфинария Анапы.

«Твоя газета»

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