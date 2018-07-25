Клуб каратэ-до сётокан школы № 1534 поучаствовал в спортивно-оздоровительных сборах 

Всемирный Институт Сётокан отделения России провел очередные ежегодные спортивно-оздоровительные сборы по восточному боевому искусству каратэ-до на побережье Черного моря в г. Анапа.
В сборах приняли участие более 50-и воспитанников и их родителей из клубов Москвы и Московской области.
От школы № 1534 на сборы отправился клуб традиционного каратэ-до сётокан в составе 20 человек под руководством инструктора, педагога дополнительного образования Руслана Борисовича Резцова.
Ежедневные двухразовые тренировки и зарядки не только укрепили боевой дух и улучшили навыки воспитанников, но и позволили заложить базу подготовки для грядущих мероприятий предстоящего сезона.
Кроме спортивного совершенствования, дети занимались футболом, волейболом, пионерболом, настольным теннисом, творчеством, и многим другим. Почти ежедневно для ребят организовывали анимационные представления. Дети успели посетить аквапарк «Тики-так» и увидеть потрясающее представление дельфинария Анапы.
«Твоя газета»
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