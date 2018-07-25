Росатом готов продолжать работу по проекту АЭС «Белене» в Болгарии

"Мы приветствуем решение Болгарии о возвращении к проекту «Белене». Мы считаем, что это важный и нужный для Болгарии проект, как с точки зрения энергетической безопасности, так и гарантии низких цен на энергию. Будем рады в форме, комфортной для Болгарии, участвовать в реализации проекта", — сказал он.

Комаров отметил, что российская сторона знает об условиях болгарского правительства, которое не намерено предоставлять государственных гарантий будущим инвесторам, и готова внимательно изучить болгарские предложения, как только процедура по поиску стратегического инвестора будет официально начата.

"Когда будут сформулированы окончательные условия, то мы их внимательно изучим. Те рекомендации, которые мы даем правительству Болгарии и Министерству энергетики, а эти вопросы обсуждаются открыто, — это предложение рассмотреть все возможные варианты осуществления проекта. Практически нигде в мире без участия государства такие масштабные проекты не осуществляются. Однако Болгария уже активно поучаствовала [в проекте] — заказано, произведено и оплачено оборудование, которое принадлежит Болгарии. Я уверен, что болгарское правительство примет правильное и мудрое решение. Мы готовы поддержать болгарских коллег в реализации проекта «Белене», — подчеркнул первый замглавы «Росатома».

Поле для сотрудничества

Продолжая тему сотрудничества Комаров напомнил, что поле для него весьма обширное. «Оба блока АЭС „Козлодуй“ будут работать еще 30 лет, это огромное пространство для сотрудничества. Так же мы поставляем [на АЭС] топливо и намерены продолжить эту работу. Предлагаем поставки нового вида топлива, которое более эффективно. Мы ведем работы по обслуживанию и ремонту оборудования станции. Большая тема — вопросы по переработке и сохранению отработанного топлива», — сказал топ-менеджер.

Перспективы «Белене»

Изначально планировалось, что АЭС «Белене» мощностью 2 ГВт будет построена при участии России . Международный тендер на строительство двух энергоблоков АЭС в 2006 году выиграл «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). Болгарское правительство вложило в проект уже около 3 млрд левов (около €1,5 млрд). На площадку «Белене» доставлено оборудование для двух ректоров станции.

Проект был остановлен в 2009 году, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции. О прекращении реализации проекта объявило правительство Болгарии, которое возглавлял нынешний премьер-министр Бойко Борисов.

12 мая текущего года он же заявил, что страна намерена возобновить проект строительства «Белене». Болгарская сторона подчеркнула, что в случае принятия решения о реализации проекта выбор стратегического инвестора будет проходить через конкурсную процедуру. София не намерена предоставлять официальных гарантий по проекту и заключать длительных договоров на покупку произведенной станцией электроэнергии, добавил тогда премьер.