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Рабочая встреча по вопросам ремонта больницы №63 прошла в Мещанском районе
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Рабочая встреча по вопросам ремонта больницы №63 прошла в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Встреча по вопросам проведения ремонтных работ в здании городской клинической больницы №63 состоялась 24 июля в здании управы Мещанского района.
Главной целью собрания было донесение до жителей информации о том, что планируют сделать в медицинском учреждении.
— Встреча была организована ввиду большого количества вопросов от местного населения. Работы уже начались, и горожане хотели бы знать побольше о ремонте, — сообщили в управе.
В беседе приняли участие представители инициативной группы жителей района, глава управы Дмитрий Башаров, его заместитель по работе с населением Диана Силина, представитель технического заказчика ремонтных работ и руководитель проекта. На встрече сообщили, что здание оставят в сохранности: демонтаж ему не грозит.
Добавим, больница №63 находится по адресу: улица Дурова, дом 26.
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