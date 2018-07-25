«Дерево дружбы» появится в Ижевске

Ижевск. Удмуртия . В Ботаническом саду Удмуртского государственного университета (УдГУ) в рамках первого научно-практического совещания Регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья посадят «Дерево дружбы». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки.

На совещание приедут более 30 участников из 16 ботанических садов Урала и Поволжья.

Открытое совещание с обсуждением актуальных вопросов и обменом опыта среди делегаций пройдет 7 августа в 9:30 в конференц-зале библиотеки УдГУ. Само же дерево посадят на следующий день. Также гостям столицы проведут экскурсию по достопримечательностям Ижевска и Удмуртии.