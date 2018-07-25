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«Дерево дружбы» появится в Ижевске
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«Дерево дружбы» появится в Ижевске 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ботаническом саду Удмуртского государственного университета (УдГУ) в рамках первого научно-практического совещания Регионального совета ботанических садов Урала и Поволжья посадят «Дерево дружбы». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и науки.
На совещание приедут более 30 участников из 16 ботанических садов Урала и Поволжья.
Открытое совещание с обсуждением актуальных вопросов и обменом опыта среди делегаций пройдет 7 августа в 9:30 в конференц-зале библиотеки УдГУ. Само же дерево посадят на следующий день. Также гостям столицы проведут экскурсию по достопримечательностям Ижевска и Удмуртии.
Для справки, ботанический сад университета входит в сеть ботанических садов России. Он является членом Совета ботанических садов Урала и Поволжья с 1995 года. Всего в совете находятся около 110 зеленых зон.
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