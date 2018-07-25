СМИ: стратегию развития Кемеровской области обсудят с местными жителями

Мнение жителей Кемеровской области по поводу того, какой должна быть Стратегия развития региона до 2035 года, будет учтено местными властями. Граждане смогут оставить свои пожелания на специально созданном ресурсе, передаёт ОТР.

Предложения к проекту документа можно отправлять не только онлайн: во всех сорока региональных МФЦ можно заполнить соответствующую анкету и опустить её в ящик. Еженедельно эти данные поступают на экспертную обработку.

На данный момент местные власти получили более тысячи откликов от жителей Кемеровской области. Предполагается, что сбор инициатив закончится к концу лета.

Сама Стратегия включает в себя несколько этапов — в том числе реализацию «экономического рывка» и достижения «устойчивого благополучия». В частности, местные власти намерены сделать акцент на расселении семей из домов, расположенных возле угольных разрезов, и планомерном отказе от открытого способа угледобычи.