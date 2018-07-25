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Столичные власти за два года увеличат число парковочных мест для такси до 1,7 тысячи
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Столичные власти за два года увеличат число парковочных мест для такси до 1,7 тысячи 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом заявил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
Число паковочных мест для такси планируют увеличить столичные власти к 2020 году. Согласно ожиданиям, оно может увеличиться до 1,7 тысячи машиномест.
— Мы не забываем развивать сеть стоянок для такси в городе. На сегодняшний день у нас 419 стоянок с общим количеством почти 1,5 тысячи машиномест. К 2020 году мы планируем расширить стоянки для такси. Мы получим порядка 1,7 тысячи машиномест, — пояснил Дмитрий Пронин.
По его словам, за прошлый год столичные власти выплатили 215 миллионов рублей из городского бюджета в рамках субсидий на приобретение автомобилей такси, отмечает агентство городских новостей «Москва».
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