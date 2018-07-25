Глава Удмуртии предложил ВЭБу профинансировать реконструкцию аэропорта в Ижевске

«Александр Бречалов пригласил ВЭБ стать партнером в реализации проекта реконструкции аэропортового комплекса Ижевска. Глава региона предлагает совместно с «ВЭБ-Лизинг» проработать и вопрос лизингового финансирования для обновления парка воздушных судов. Такая схема взаимодействия возможна и в проекте обновления подвижного состава электротранспорта в столице Удмуртии», — говорится в сообщении банка по итогам Бречалова и главы ВЭБа Игоря Шувалова

Кроме того, глава Удмуртии «выразил надежду» на содействие ВЭБа в реконструкции центральной площади Ижевска в 2019 году по проекту КБ «Стрелка» и благоустройства северной части набережной пруда в Ижевске стоимостью 1,2 млрд рублей.

ВЭБ также может стать единым оператором концессионных проектов в Удмуртии, оказывать консалтинговые услуги, содействовать в продаже имущества при приватизации региональных объектов.

«Мы рассмотрим все проекты, предлагаемые руководством Удмуртии, а также привлечем наших партнеров из числа компаний группы ВЭБ и других институтов развития. Уверен, у нашего сотрудничества с Удмуртией есть высокий потенциал», — сказал Шувалов, его слова приводит банк.