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АВТОВАЗ откроет секцию на форуме «iВолга-2018»
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АВТОВАЗ откроет секцию на форуме «iВолга-2018» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Площадь секции Lada Camp составляет 400 кв. м  Волжский автозавод приглашает участников форума на открытие Lada Camp, которое состоится 26 июля в 19:00. На площади 400 квадратных метров организаторы подготовили мастер-классы, тест-драйв и встречи с руководителями компании.
Также Lada Camp запустит секцию «Работай с Lada», где участники форума узнают о вакансиях в службе инжиниринга АВТОВАЗа и деталях трудоустройства в компанию, — сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Молодёжный форум «iВолга» проходит с 26 июля по 4 августа. Лучшие проекты получат денежные гранты.
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