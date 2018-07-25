АВТОВАЗ откроет секцию на форуме «iВолга-2018»

Площадь секции Lada Camp составляет 400 кв. м Волжский автозавод приглашает участников форума на открытие Lada Camp, которое состоится 26 июля в 19:00. На площади 400 квадратных метров организаторы подготовили мастер-классы, тест-драйв и встречи с руководителями компании.

Также Lada Camp запустит секцию «Работай с Lada», где участники форума узнают о вакансиях в службе инжиниринга АВТОВАЗа и деталях трудоустройства в компанию, — сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Молодёжный форум «iВолга» проходит с 26 июля по 4 августа. Лучшие проекты получат денежные гранты.