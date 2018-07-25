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Американский ученый рассказал почему мы так сильно зависим от технологий
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Американский ученый рассказал почему мы так сильно зависим от технологий 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В 2016 году Тристан Харрис в своей научной работе детально объяснил, как и почему современные технологии захватывают разум людей. Он проследил пути становления связей и возможностей захвата внимания.
Харрис исследовал феномен азартных игр: каким именно способом современные производители создают привязанность пользователей к своим продуктам. После увольнения из Google и окончания научной деятельности, Харрис запустил веб-сайт Time Well Spent, который фокусируется на оказании помощи людям в создании более здоровых взаимодействий с технологиями.
Вдохновленное Харрисом и другими сторонниками более продуманного дизайна технологических продуктов, небольшое, но растущее движение Силиконовой долины, работающее над поведенческими вопросами, выступает за более широкое рассмотрение этики и результатов потребления технологий.
Идея движения заключается в поиске подходящих решений, способных освободить разум людей от повальной зависимости, которая сегодня наблюдается в области практического использования технических средств. Движение хочет рассказать пользователями об истинном предназначении технических устройств и средств влияния.
К примеру, в случае, если человек будет понимать, что красный цвет, которым так любят пользоваться фастфуды, является цветом скорости и аппетита, чтобы посетители быстро съедали заказы и освобождали места, отношение к тому же Макдональдсу существенно изменится. Аналогичная картина просматривается и в сфере влияния дизайна технических устройств, путей их работы, применения и других сфер экономики.
Ранее мы рассуждали о том, как недочеты разработчиков рождают роботов-убийц.
текст: Евгения Лиходей, фото: TED
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