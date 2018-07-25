В Западной Сибири появятся «сити-фермы»

Уникальные «сити-фермы» появятся на улицах Томска . Таким образом исследователи намерены популяризировать среди населения специальные установки по выращиванию овощей, сообщает «Русская планета».

Учёные намерены продемонстрировать устройства, которые помогут вырастить растения в домашних условиях: среди них поливальные системы, инновационные горшки и лампы особого освещения. Благодаря этим аппаратам растения растут словно при дневном свете в любое время суток — таким образом, можно будет получить хороший урожай.

Сейчас инженеры заняты проектной работой: эксперты составляют конструкцию и дизайн будущих «ферм».