«Колдуны» устроили алтарь для жертвоприношений в одном из районов Иркутска

Жители Иркутска обнаружили в микрорайоне Березовом место для жертвоприношений. Об этом сообщила паблик, посвященный этому городу.

Неизвестные разбили свой «лагерь» в нескольких метрах от жилых домов. Сибиряки находят там трупы кур со свернутыми шеями. «Магические» обряды колдуны проводят в этом месте с апреля. Жертвами их ритуалов стали уже 70 птиц. Рядом с трупами очевидцы нашли деньги, осиновые колья, сигареты и алкоголь.

Организаторов сего действия пока не нашли, люди на данный момент предпочитают обходить это место стороной.