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«Колдуны» устроили алтарь для жертвоприношений в одном из районов Иркутска
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«Колдуны» устроили алтарь для жертвоприношений в одном из районов Иркутска 

360tv.ru 1 час назад
Жители Иркутска обнаружили в микрорайоне Березовом место для жертвоприношений. Об этом сообщила паблик, посвященный этому городу.
Неизвестные разбили свой «лагерь» в нескольких метрах от жилых домов. Сибиряки находят там трупы кур со свернутыми шеями. «Магические» обряды колдуны проводят в этом месте с апреля. Жертвами их ритуалов стали уже 70 птиц. Рядом с трупами очевидцы нашли деньги, осиновые колья, сигареты и алкоголь.
Организаторов сего действия пока не нашли, люди на данный момент предпочитают обходить это место стороной.
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