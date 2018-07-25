О суде ИК-2 против Марии Алехиной и Sobesednik.ru

Последние полгода проходил суд по иску Нижегородской исправительной женской колонии №2 к участнице Pussy Riot Марии Алехиной и интернет-изданию «Собеседник»

Суть дела вкратце такова. Резонанс вызвала статья «Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей „скорой“», темой которой стала медицинская одежда: почему она неудобна медработникам, специфика ее ценообразования и прочее. Наш журналист Сергей Ежов пообщался в процессе подготовки с Марией Алехиной и другими осужденными, находившимися вместе в ИК-2 ГУФСИН по Нижегородской области , где как раз есть швейное производство.

В итоге ФКУ «ИК№2 ГУ ФСИН по Нижегородской области» обратилось в суд, посчитав распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию (!) колонии.

Требование заключалось в том, чтобы убрать статью, признать не соответствующими сведениями половину текста статьи, главные из которых:

— колония занималась пошивом медицинских халатов и др. мед одежды;

— рабочий день осужденных длился 8–12 часов;

— за работу получали 200–300 рублей.

В результате на данный момент суд признал не соответствующими действительности только утверждения в виде прямой речи Марии Алехиной о количестве рабочего времени и оплате труда осужденных. И это притом, что в суде не только лично свидетельствовали бывшие осужденные, но и были продемонстрированы суду расчетные листки, выдаваемые каждой осужденной по итогам месяца, где фигурировали суммы, озвученные М. Алехиной в статье.

Что касается рабочего времени, то по представленным колонией документам вроде все в порядке. Однако правозащитники проверили не только табели учета рабочего времени, но и книги учета выдаваемых инструментов. Ножницы, как и все потенциально опасные предметы, выдаются и сдаются в колонии только под роспись. И здесь были выявлены разночтения, которые свидетельствуют о том, что заключенные перерабатывали…

А вот как раз информацию о том, что колония занимается пошивом медодежды (от чего истец так открещивался), суд посчитал соответствующей действительности. Получается, колония руками осужденных производит какую-то неучтенку…

Все эти документы были приобщены и находятся в материалах дела и будут положены в основу апелляционной жалобы.

Наша позиция следующая: наш журналист действовал в рамках закона о СМИ и этических норм, опросив в ходе подготовки материала большое количество сведущих на эту тему людей и получив информацию из открытых источников, в том числе с сайта госзакупок. Как минимум, в целом информация соответствует действительности — это является основанием для оот ответственности в соответствии с пунктом 7 Обзора практики рассмотрения судами дел по данной категории — спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации, подготовленной Президиумом Верховного Суда РФ еще в ноябре 2016 года.

По следам статьи «Собеседника»: Бывшие заключенные нижегородской ИК-2 о рабском труде

Ну и наконец, по нашему мнению, колония как федеральное казенное учреждение не обладает сформированной деловой репутацией и не предоставила фактов утраты доверия к ней.

Но судья Семенова С. А. рассудила на данном этапе иначе. В результате из четырех абзацев текста под сомнение (ведь оно еще не вступило в законную силу) поставлено два предложения. Естественно, мы будем подавать апелляционную жалобу. Не найдем справедливости в Российской Федерации — будем обращаться в Европейский суд.

Мы рады, что статья вызвала такую реакцию, а также обсуждение в обществе, считаем, что свою работу корреспондент провел качественно, а слова М. Алехиной — правильны. Будем продолжать разбираться в ситуации…

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