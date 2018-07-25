Пять оренбургских УК могут лишиться лицензий

Оренбурге и Оренбургском районе пять управляющих компаний могут лишиться лицензии на ведение предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГЖИ.

По закону, фирмы обязаны каждые полгода предоставлять сведения о многоквартирных домах, которые обсуживают. Лицензионной комиссии Оренбургской области подняла вопрос о работе восьми компаний: ООО «УКЖФ „Мирная“, ООО „Скарабей“, ООО „Надежная Крепость“, ООО „УК „Урал“, ООО „УК „Степные огни“, ООО „Декада“, ООО „УК „Свой дом“; в Оренбургском районе — ООО „УК Альтаир 2007“ (Оренбургский район).

ООО „Скарабей“, ООО „Надежная Крепость“, ООО „УК „Урал“ подали в ГЖИ заявления о прекращении предпринимательской деятельности. Государственная жилищная инспекция рассматривает вопрос об аннулировании лицензий оставшихся пяти фирм через суд.