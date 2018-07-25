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Пять оренбургских УК могут лишиться лицензий
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Пять оренбургских УК могут лишиться лицензий 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге и Оренбургском районе пять управляющих компаний могут лишиться лицензии на ведение предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГЖИ.
По закону, фирмы обязаны каждые полгода предоставлять сведения о многоквартирных домах, которые обсуживают. Лицензионной комиссии Оренбургской области подняла вопрос о работе восьми компаний: ООО «УКЖФ „Мирная“, ООО „Скарабей“, ООО „Надежная Крепость“, ООО „УК „Урал“, ООО „УК „Степные огни“, ООО „Декада“, ООО „УК „Свой дом“; в Оренбургском районе — ООО „УК Альтаир 2007“ (Оренбургский район).
ООО „Скарабей“, ООО „Надежная Крепость“, ООО „УК „Урал“ подали в ГЖИ заявления о прекращении предпринимательской деятельности. Государственная жилищная инспекция рассматривает вопрос об аннулировании лицензий оставшихся пяти фирм через суд.
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