В Твери откроют мемориальную доску в память об Александре Савихине

30 июля, в 10 часов у здания УФСИН Твери состоится траурный митинг и открытие мемориальной доски в память Александра Михайловича Савихина, возглавлявшего Управление с 1993 по 2011 годы. Он ушёл из жизни после продолжительной болезни 21 июня 2018 года.

В УФСИН России по Тверской области существует традиция открытия памятных досок в честь своих руководителей, внесших наибольший вклад в развитие уголовно-исполнительной системы области. Родоначальником этой традиции был Александр Михайлович Савихин, всегда уделявший большое внимание ветеранам службы и поддержанию достойной памяти о них. Так, первыми на здании УФСИН были установлены доски в память о бывших начальниках Управления Михаиле Степановиче Воронцове Борисе Георгиевиче Фролове . Теперь рядом с ними будет расположена мемориальная доска с именем Александра Савихина.

Родился Александр Михайлович Савихин 7 августа 1951 года в городе Вышнем Волочке , в рабочей семье. В 1973 году поступил в Рязанскую высшую школу МВД СССР, готовившую специалистов для уголовно-исполнительной системы. В 1977 году с отличием окончил учебное заведение, после чего сразу был назначен начальником оперативной части исправительно-трудовой колонии № 6 г. Бежецка . Через три года 28-летний лейтенант внутренней службы А. М. Савихин возглавил Лыкошинскую ИТК № 3, а затем, с 1983-го по 1988 год, руководил ИТК № 1.

В августе 1988 года А. М. Савихин был назначен на должность заместителя начальника УИТУ УВД администрации Тверского облисполкома (ныне — УФСИН) по режиму и оперативной работе. А вмае 1993 года подполковник внутренней службы А. М. Савихин был назначен начальником СИД и СР (ныне — УФСИН). Под его руководством УФСИН России по Тверской области занимало лидирующие позиции среди территориальных органов ФСИН России.

Региональную уголовно-исполнительную систему Александр Михайлович возглавлял до 2011 года, когда вышел в отставку, но не потерял связей с коллективом. Он был почетным гостем торжественных мероприятий, участвовал в работе с ветеранами. С 2011 по 2017 годы А. М. Савихин руководил тверским филиалом ГПЗ-2 — московского завода по выпуску подшипников, который свыше 30 лет сотрудничает с ИК-10.

Многолетний труд полковника внутренней службы А. М. Савихина был отмечен орденом Почета (1999 г.), Благодарностью Президента РФ В. В. Путина (2001 г.) и другими наградами, а также званиями «Заслуженный юрист Российской Федерации» (2005 г.), «Почетный юрист Тверской области» (2006 г.). В феврале 2011 года, первому среди действующих сотрудников УИС, А. М. Савихину было присвоено звание «Почетный работник уголовно-исполнительной системы».