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Жертв среди отдыхающих на московских пляжах стало меньше
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Жертв среди отдыхающих на московских пляжах стало меньше 

360tv.ru 1 час назад
Количество утонувших в московских водоемах уменьшилось благодаря специально оборудованным зонам. Об этом сообщила газета «АиФ».
Столичные пляжи оборудовали 12 зонами для купания, 46 — без купания и 68 зонами массового отдыха. Их обустроили не только для комфортного, но и безопасного отдыха. Также власти повсеместно установили знаки с указанием телефонных номеров спасателей и экстренный служб.
Главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков отметил, что в этом году зафиксировано в два раза больше происшествий, чем в прошлом. При этом в специально отведенных для купания местах никто из отдыхающих не утонул.
«Количество спасённых тоже превышает показатели минувшего года в два раза. На пляжах Москвы ни в этом, ни в прошлом году не утонуло ни одного человека», — сказал глава.
Отмечается, что с начала лета в запрещенных для купания местах погибли 27 человек. Из них 70% находились под действием алкоголя. Для стабилизации ситуации сотрудники МЧС и МВД добавили еще 17 маршрутов для патрулирования.
«В особо жаркий период мы стали отправлять на водоёмы даже сотрудников пожарно-спасательных подразделений, которые беседуют с отдыхающими. Через громкоговоритель предупреждают о правилах поведения на воде, а в случае необходимости вызывают представителей полиции», — объяснил Волков.
Также спасатели нашли и отправили домой 1800 детей младше 14 лет, которые находились у воды без присмотра взрослых. Теперь МЧС усилило контроль за оздоровительными лагерями столицы.
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