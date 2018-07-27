Число утонувших на водоемах Москвы снизилось на 11% с начала купального сезона

Число утонувших на водоемах Москвы снизилось на 11% в июне-июле 2018 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом журналистам сообщил и.о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.

«Мы видим снижение в этом году (в купальном сезоне 2018 г. — прим. Агентства «Москва» ) количества погибших на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это зависит от самих москвичей, культуры людей, благодаря тому, что мы внедряем новые технологии. Кроме того, мы начали привлекать пожарных специалистов, которые помогают нам патрулировать и следить за водоемами», — сказал С. Ежов.

Он добавил, что также к патрулированию водоемов и спасению людей привлечены полиция, Росгвардия и народная дружина.

Ранее он сообщил, что на водоемах Москвы с начала купального сезона были спасены 80 человек.