АО «Российский аукционный дом» предлагает к продаже объекты ПАО Сбербанк

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

22 октября 2018 г. в 13:00 (по мск)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее — Организатор торгов), действуя в соответствии с договором поручения № РАД-147/2018 от 02.04.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее — Продавец).

Дата и время проведения торгов: 22 октября 2018г. в 13 часов 00 минут (время московское).

Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, 2 этаж, каб. 1.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 25 июля 2018 года по 18 октября 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) — по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 18 октября 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 19 октября 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57, лит. ББ1, оф. 204.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 22 октября 2018 г. с 12:30 до 12:55 по адресу:

г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, 2 этаж, каб. 1.

Подведение итогов торгов состоится 22 октября 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, 2 этаж, каб. 1.

Форма торгов — аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимости, выставленных на продажу единым лотом:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь 168,8 кв.м, расположенное по адресу: Ульяновская область , р-н Базарносызганский, рп Базарный Сызган, ул. Советская, д.103, кадастровый номер 73:01:020114:55;

Объект 2: 527/3595 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 3 595 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, расположенный по адресу: Ульяновская область, Базарносызганский район, рабочий поселок Базарный Сызган, улица Советская, дом 103, кадастровый номер 73:01:020114:3 Начальная цена Лота №1 — 1 520 400 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 — 1 476 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 — 44 400 руб., без НДС.

Минимальная цена Лота №1 — 1 013 600 руб., с учетом НДС 18%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 — 984 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 — 29 600 руб., без НДС.

Сумма задатка — 101 360 руб.

Шаг аукциона на повышение — 50 680 руб.

Шаг аукциона на понижение — 101 360 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона договора аренды нежилых помещений для размещения дополнительного офиса № № 8588/0151 ПАО Сбербанк площадью 94,39 кв. м. на 1 этаже Объекта 1, с арендной платой 183 (сто восемь три) рубля, в т.ч. НДС 18%, за 1 кв.м. в месяц, срок аренды — 10 (Десять) лет, с обязательным заключением соглашения о подключении электронного документооборота в системе ЭДО «Корус» через УТП Сбербанк — АСТ для обмена документами с ПАО «Сбербанк России», стоимость годового подключения 5900 руб. в год, в т. ч. НДС 18%; при наличии ЭЦП необходимо проверить её на соответствие всех требований на сайте гос. услуг: http://www.gosuslugi.ru/pgu/eds, в случае отсутствия (ЭЦП) — расходы на ее изготовление составят от 1200 до 6500 рублей, в т.ч. НДС -18%.

Условия допуска к участию в аукционе

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.

Претендент, подавший более одной заявки на лот, к участию в аукционе по данному лоту не допускается.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации

Оформление участия в аукционе.

Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов (лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух экземплярах, следующие документы:

заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма 15, 16 РАД); паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного представителя (для заявителей — физических лиц); надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента; договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества (оригинал и копию).

Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов Акционерного общества «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001):

— №40702810935000014048 в ПАО «Банк Санкт-Петербург», к/с 30101810900000000790, БИК 044030790.

Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору присоединения).

Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных средств на основании договора о задатке (договора присоединения).

В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) — дата и номер договора о задатке.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со счета Организатора торгов.

Юридические лица дополнительно представляют:

нотариально удостоверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с законодательством страны его местонахождения, гражданства или постоянного местожительства;нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объектов, принятое в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество, либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (апостиль).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не рассматриваются.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов не принимаются.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Организатором торгов и оформляются протоколом определения участников аукциона.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе в случае, если:

— представленные документы оформлены с нарушением требований законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;

— не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет Организатора торгов.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников аукциона.

Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов заявку до момента утверждения протокола определения участников торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона несостоявшимся.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем информационном сообщении, при этом внесенные претендентами задатки подлежат возврату Организатором торгов.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

1) для участия аукционе подано менее двух заявок;

2) после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести объект;

3) в случае отказа/уклонения победителя торгов от подписания протокола о результатах торгов.

Предложения по цене Объектов заявляются участниками аукциона путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.

Если после троекратного объявления минимальной цены продажи Объектов ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объектов.

Цена Объектов, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона.

В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи лота.

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается в оплату приобретаемого Объектов.

Договор купли-продажи Объектов заключается с победителем аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой, размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.

Оплата цены продажи Объектов победителем аукциона (Единственным участником аукциона) производится в соответствии с условиями, определенными договором купли-продажи, опубликованным на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора купли-продажи Объектов.

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по начальной цене Объектов.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (846) 248-21-43, 248-15-82,

е-mail: harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru