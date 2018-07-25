Владимир Якушев: Застройщикам выгоднее перейти на эскроу-счета до 1 июля 2019 года 

Глава Минстроя призвал девелоперов уже сегодня следовать новым правилам долевого строительства, чтобы избежать воздействия наиболее жестких положений скорректированного законодательства. Фото: minstroyrf.ru На Всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве», посвященном обсуждению поправок в 214-Ф, на котором присутствовал корреспондент портала ЕРЗ, глава Минстроя Владимир Якушев (на фото) призвал застройщиков активнее переходить на эскроу-счета — ради же собственной выгоды девелоперов. В этом случае, напомнил министр, основные риски финансирования деятельности застройщика ложатся на коммерческие банки. К тому же те девелоперы, которые перейдут на новую систему финансирования до 1 июля 2019 года (с этой даты использование эскроу-счетов в долевом строительстве становится обязательной нормой), имеют право не соблюдать ряд новых требований 214-ФЗ. К ним относятся: • принцип: один застройщик—одно разрешение на строительство; • опыт не менее 3 лет и не менее 10 тыс. кв. м построенного жилья; • наличие 10% собственных или 40% кредитных средств; • соответствие нормативам финансовой устойчивости; • наличие в одном банке счетов технического заказчика и генподрядчика; • наличие отчислений взносов в компенсационный фонд; • целевое использование средств дольщиков; • cледование полному перечню положений о банковском сопровождении. «Данные ограничения распространяются на все договоры долевого участия (ДДУ), заключенные застройщиком с гражданами после 1 июля 2019 года, — подчеркнул министр. — Но если девелопер решил работать со счетами-эскроу раньше, то перечисленные требования на него не распространяются», — резюмировал глава строительного ведомства. По мнению Владимира Якушева, скорейший переход на счета эскроу — тот стимул, о котором нужно постоянно говорить застройщикам, чтобы они активнее сотрудничали с банковскими учреждениями. Правительственное постановление о банковском сопровождении девелоперов будет издано, по словам министра, «уже сегодня-завтра». Фото: www.omskrielt.com