Минстрой создал комиссию для решения конфликтов между застройщиками и банками

Минстрой создал специальную комиссию, которая будет решать конфликтные ситуации между застройщиками и банками, сообщил журналистам глава ведомства Владимир Якушев

«Конфликтные ситуации однозначно будут. У нас создана специальная комиссия, где мы будем разбирать отдельные вопросы. Мы будем, в том числе и в формате этой комиссии работать, которая будет разбирать ситуации, чтобы не получилось, что банк толкует по-своему, а у застройщика стройка полностью встала. Мы должны выступить неким третейским судьей на этой площадке, как-то разрешить этот конфликт и дать застройщику продолжить свою работу, а банку в нашем лице получить толкование этой ситуации и помочь им тоже разобраться», — сказал Якушев.

В июле этого года начал действовать закон об усилении контроля и ответственности в сфере долевого строительства и переходе к финансированию жилищного строительства с использованием эскроу-счетов. Закон регулирует банковское сопровождение сделок с новостройками путем введения механизмов эскроу-счетов. С 1 июля 2018 года закон носит добровольный характер, с 1 июля 2019 — обязательный.