В Уфе пройдет проверка систем оповещения

Завтра, 26 июля, в Уфе пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, с 10:00 до 10:45 в городе прозвучат сирены. Длительность сигнала будет кратковременной — до 3 секунд.

— Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов, — говорится в сообщении.

«Внимание всем» — это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания перед передачей всех экстренных сообщений. При получении сигнала рекомендуется включить любой радиоканал либо местный новостной телеканал. При окончании оповещения «Внимание всем» будет передана информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

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