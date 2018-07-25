Ещё
В Уфе пройдет проверка систем оповещения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе пройдет проверка систем оповещения 

ГОРОБЗОР.РУ 48 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Завтра, 26 июля, в Уфе пройдет проверка автоматизированной системы централизованного оповещения. Как сообщает Госкомитет РБ по ЧС, с 10:00 до 10:45 в городе прозвучат сирены. Длительность сигнала будет кратковременной — до 3 секунд.
— Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях является необходимой мерой безопасности, которая позволяет защитить жителей от негативных последствий какой-либо аварии или разрушительного воздействия, вызванного влиянием различных факторов, — говорится в сообщении.
«Внимание всем» — это предупредительный сигнал, который подаётся для привлечения внимания перед передачей всех экстренных сообщений. При получении сигнала рекомендуется включить любой радиоканал либо местный новостной телеканал. При окончании оповещения «Внимание всем» будет передана информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах В Башкирии приостановлена деятельность оператора МТС В Госкомтрансе Башкирии нашли сотрудников, скрывавших дорогостоящие покупки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след150
Крымский мост начал отделяться от Крыма561
Россия пригрозила Грузии силой224
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске57
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение