Объем грантов на международные проекты в Мурманской области вырастет в 10 раз

МУРМАНСК , 27 июля. / ТАСС /. Объем финансирования проектов приграничного сотрудничества с участием Мурманской области и стран Скандинавии вырастет в 10 раз благодаря ратификации Госдумой программы «Коларктик». Об этом сообщили в пятницу ТАСС в минэкономразвития Мурманской области.

Швеции и Норвегии. Госдума на заседании в четверг ратифицировала три соглашения, регулирующие программы приграничного сотрудничества РФ . Первое соглашение о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Коларктик» на 2014-2020 годы было подписано 29 декабря 2016 года, общий бюджет программы составляет около €50 млн Программа направлена на решение общих вызовов приграничных территорий посредством реализации совместных проектов Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа , а также приграничных территорий Финляндии

"Финансирование каждого проекта в рамках «Коларктик» достигает сотен тысяч евро. Действовавшая ранее программа Баренц-секретариата предусматривает финансирования порядка сотен тысяч норвежских крон, то есть примерно в 10 раз меньше", — сказали в министерстве. При этом там уточнили, что речь идет об общей сумме финансирования проекта, которая делится между всеми участниками, как российскими, так и зарубежными.

Как сообщили в ведомстве, за время работы предыдущей трехлетней программы «Коларктик», завершившейся в 2015 году, было реализовано 47 проектов. После этого действие программы было приостановлено, хотя процедуры по отбору проектов на финансирования продолжались. Как ранее сообщали в министерстве, за два состоявшихся раунда отбора поддержку получили уже 14 проектов с участием Мурманской области, ратификация соглашений позволит в ближайшее время подписать грант-контракты и начать реализацию проектов.

С 2016 года международные проекты проводились при поддержке Баренц-секретариата. Их было осуществлено несколько десятков, но при этом из-за меньшего финансирования масштаб проектов был значительно меньше.