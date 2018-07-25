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Самый высокий уровень безработицы во II квартале был в регионах СКФО, низкий — в ЦФО
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Самый высокий уровень безработицы во II квартале был в регионах СКФО, низкий — в ЦФО 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Северо-Кавказском федеральном округе во втором квартале 2018 года составил в среднем 10,4%, это самый высокий показатель среди других федеральных округов, свидетельствуют данные Росстата по итогам выборочных обследования рабочей силы.
В Ингушетии безработица была на уровне 26,4%, в Чеченской республике — 14%, Карачаево-Черкессии — 11,3%, Дагестане — 11%, Кабардино-Балкарии — 10%, в Ставропольском крае — 5%.
Уровень этого показателя в целом по России в среднем за второй квартал 2018 года составил 4,8%, следует из данных ведомства.
Самая низкая безработица отмечается в субъектах Центрального федерального округа — 2,9%, в том числе минимальный показатель зафиксирован в Москве — 1,2%. Вторым регионом с самым низким показателем в этом округе является Московская область — 2,6%, далее идет Воронежская область — 3,5%, затем Тульская — 3,6%. Уровень безработицы 3,7% имеют Калужская, Липецкая, Рязанская области. Самая высокая безработица в этом округе была в Ярославской области — 6,7%, а также Орловской (5,5%) и Владимирской (5%) областях.
В Северо-Западном федеральном округе показатель равнялся 3,9%, в Южном федеральном округе безработица достигала 5,6%, Приволжском — 4,4%, Уральском — 4,6%, Сибирском — 6,7%, Дальневосточном — 5,1%.
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2018 года составила 76,1 миллиона человек, из них 72,5 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек — как безработные. Среди безработных доля женщин составила 50,8%, городских жителей — 67,1%, молодежи до 25 лет — 22,8%, лиц без опыта работы — 31,2%. Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди горожан (4,1%).
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